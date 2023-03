La magnolia è un albero unico e affascinante, grazie al suo avere fiori grandi e profumati che danno il giusto senso della primavera e ci accompagnano fino all’estate. Questa è una pianta che si adatta benissimo ai giardini di qualsiasi dimensione.

Ma in quanto tempo cresce la magnolia? Molto dipende dalla varietà che si sceglie di piantare, ma in questo articolo ci soffermeremo su quella più adottata in Italia e spiegheremo il tutto.

In quanto tempo cresce la magnolia? La risposta dell’esperto

La magnolia è un albero latifoglie con un fusto colore scuro e ben diritto. Cresce molto velocemente e può raggiungere un’altezza massima di 25 metri.

Una delle sue particolarità è il colore delle sue forme, infatti quelle di sopra sono di un colore verde intenso, mentre sotto sono più scure e dalla forma ellittica.

La chioma della magnolia è davvero molto vigorosa e per questo lascia senza fiato nel guardarla.

I fiori della magnolia sono grandi e molto carnosi. Il loro colore è bianco avorio e soprattutto vengono per il dolcissimo profumo che emanano.

Il nemico di questa pianta è il forte freddo di conseguenza è consigliabile piantarla dove c’è un clima mite ed a contatto con i raggi del sole, in più la magnolia va piantata in un terreno acido, ben drenato e ricco di componenti organiche.

Il periodo per piantarla cambia a seconda delle regioni, infatti al nord ad esempio, è consigliabile piantare la magnolia a fine primavera, in modo da permettere alla pianta di stabilirsi prima dell’arrivo dell’inverno, mentre nelle regioni meridionali, questa pianta può essere piantata anche nella stagione estiva, però si deve porre massima attenzione in questo caso all’irrigazione, perchè non puoi mancare in fase di stabilizzazione.

La magnolia se curata in modo corretto può vivere anche 200 anni, facendovi così godere molto a lungo della sua enorme bellezza.