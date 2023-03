L’inverno è lungo e avere qualche fiore in casa fa sempre piacere. I bulbi dei giacinti, che trovi sui banchi dei negozi di fioristica o anche nei supermercati, possono fiorire anche in casa, basta metterli in un vaso in vetro.

Non sai come far crescere i bulbi di giacinto in acqua? Segui questi consigli e tutto ti sarà più chiaro.

Ecco cosa serve

Logicamente la materia prima e cioè i bulbi di giacinto ed è preferibile acquistare quelli nei piccoli vasetti con la terra e il germoglio.

Vasi in vetro trasparente di ogni genere, dai barattoli delle conserve ai grossi vasi tipo quelli da vecchia drogheria, ghiaia sottile o sassolini di fiume ed infine il terriccio universale.

Come far crescere i bulbi di giacinto in acqua

Prima di tutto bisogna lavare con molta cura i vasi o i barattoli (a seconda di quello che si intende usare) e stare molto attenti a non lasciare al loro interno tracce di detersivo.

Il primo passaggio poi da compiere è quello di mettere sul fondo del vaso uno strato di ghiaia che deve andare da 1 a 3 centimetri, questo serve per permettere il giusto drenaggio dell’acqua in eccesso.

Si passa poi all’aggiungere il terriccio, che a seconda delle dimensioni del vaso varia da 3 ai 6 centimetri, dopodichè va preso il bulbo e con una mano si liberano parzialmente le radici dalla terra.

Ora va inserito il bulbo nel vaso si bagna sino ad arrivare allo strato di terra e alla base del bulbo. Bisogna ricordarsi che questo dovrà essere il livello di acqua da mantenere sempre costante.

Infine va posizionato il vaso dove c’è una buona luce, ma lontano dai raggi diretti del sole e anche dalle fonti che emanano calore in casa.

Seguendo questi semplici consigli si possono tranquillamente coltivare i bulbi di giacinto in acqua e godere della loro bellezza in casa.