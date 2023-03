Quando si pota la magnolia? Questo il periodo

La magnolia è una pianta rustica che si adatta a qualsiasi tipo di terreno, fiorisce ciclicamente e spontaneamente nel suo periodo. È una pianta molto longeva che vive per decenni senza bisogno di grosse cure se non di una potatura annuale.

Il terreno di cui ha bisogno la magnolia deve essere soleggiato o a mezz’ombra, preferibilmente acido, ricco di sostanze organiche e ben drenante.

In Italia la magnolia è molto frequente, si trova un po’ ovunque, anche nelle isole mediterranee seppur non vicino alle coste.

Quando potare la magnolia

La magnolia non necessita di potatura per rendere ancor più ricca la propria fioritura, ma giusto per il benessere della pianta.

Il periodo di potatura della magnolia consigliato è all’ inizio del mese giugno, quindi poco prima che inizi l’estate e comunque sempre quando la fioritura si è conclusa.

Quindi la magnolia necessita di una potatura poco prima dell’inizio della stagione estiva e questa operazione serve per alleggerire la pianta e donarle nuovo vigore; in autunno non è necessaria perchè si rigenerano da solo dopo la caduta dei fiori e delle foglie ed infine nel periodo invernale è altamente sconsigliato potare la magnolia a causa del freddo, perchè quest’ultimo può solo danneggiarla.

Come potare la magnolia

La crescita della magnolia è di circa un metro all’anno e la sua potatura è necessaria per armonizzare il suo sviluppo, dando alla pianta ordine e forma. Si tratta sostanzialmente di una potatura correttiva.

Comunemente si recidono le parti apicali, che per i meno esperti sono quelle finali e più alte, che sviluppandosi appunto verso l’alto, tendono a svuotare il corpo dell’arbusto. Non si recidono mai i rami alla base se non nei primi anni di vita della pianta, per darle una forma ad albero.

Nelle magnolie particolarmente grandi si possono sistemare alla base altre piante come azalee, eriche e gardenie.