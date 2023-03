Quando piantare i bulbi di giacinto? La stagione migliore è questa: Attenzione

Sapere come e quando piantare i bulbi di giacinto è fondamentale se vuoi goderti un’esposizione mozzafiato. E la cosa migliore è che sono facili da coltivare e super versatili poiché possono essere coltivate in vaso, nel terreno o anche in casa.

In questo articolo vi spiegheremo quando è meglio piantare i bulbi di giacinto e come prendersene cura per una perfetta crescita e fioritura.

Quando piantare i bulbi di giacinto

I giacinti sono bulbi che fioriscono in primavera ed hanno come caratteristica principale i colori intensi dei fiori e la loro fragranza è capace di profumare l’intero giardino, terrazzo o casa a seconda da dove si piantano.

I colori variano tra il bianco, crema, rosa, albicocca, lavanda, blu cobalto, viola intenso e rosso vino.

Come altri bulbi a fioritura primaverile, i giacinti sono facili da coltivare. Basta piantare i bulbi in autunno per godere di splendidi fiori la primavera successiva.

Come piantare i bulbi di giacinto

I bulbi di giacinto devono essere piantati a metà o fine autunno prima che il terreno geli.

Vanno piantati a 6 cm di profondità e a 5-6 cm di distanza l’uno dall’altro. Si possono piantare singolarmente o anche in 5 o più insieme.

I bulbi vanno posizionati l’estremità appuntita verso l’alto e poi coperti con il terreno. Le piogge autunnali e invernali di solito forniscono un’adeguata umidità. Innaffiarli solo se il tempo è insolitamente secco.

Nei giardini domestici, i giacinti hanno un aspetto migliore se piantati in gruppi informali di 5-9 bulbi.

Nelle zone di coltivazione più fredde, bisogna proteggere i bulbi dal gelo conservando i contenitori in un posto comunque freddo come un garage o una cantina.

I bulbi di giacinto hanno bisogno di un periodo di raffreddamento invernale per fiorire correttamente. I bulbi devono essere esposti a temperature di 4-5°C per almeno 12-14 settimane.

I bulbi di giacinto possono essere coltivati anche per l’interno. Invasate i bulbi in autunno e raffreddateli a 4-5°C per le 12-14 settimane consigliate.