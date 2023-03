Sai come coltivare l’azalea in vaso? Segui questi consigli

L’azalea è un arbusto da fiore, una pianta ornamentale molto comune nei giardini e nelle case. La sua caratteristica è avere dei fiori dai colori vivaci con diverse tonalità di rosso e di rosa.

Le piante conosciute comunemente come azalee in realtà sono un genere di Rododentro e appartengono alla famiglie delle Ericaceae.

Può essere coltivata sia in vaso che in giardino, ma bisogna farlo nel modo corretto ed in questo articolo vi daremo i consigli da seguire.

Come coltivare l’azalea

Sia che si decida di coltivare l’azalea in vado sia in giardino bisogna sempre tener conto che si tratta di una pianta acidofila e per questo motivo ha la necessità di un terreno abbastanza acido.

Se essa deve essere coltivata in giardino c’è fare attenzione alla presenza di calcare nel terreno e anche ad utilizzare acqua calcarea per innaffiarla.

Diverso è il discorso se si tratta di coltivarla in vaso ed ora lo spiegheremo.

Coltivazione in vaso

L’azalea coltivata in vaso va curata con attenzione perché rispetto all’azalea coltivata in giardino ha meno spazio per fare in modo che le radici della pianta raggiungano ulteriore terreno, acqua o sali minerali di cui dovessero avere bisogno.

Nei vivai e nei negozi di giardinaggio si trovano gli strumenti appositi per misurare il pH del terriccio delle piante. Bisogna tenere conto che per le azalee questo pH deve risultare inferiore a 6.5.

Come travasarla ed innaffiarla

E’ consigliabile adoperare vasi in argilla ed inserire la pianta nello stesso appena acquistata. Essendo una pianta che si trovano a proprio agio in un clima umido bisogna mantenere sempre bagnata la parte superiore del terreno con dell’acqua, si può utilizzare tranquillamente un nebulizzatore.

Allo stesso tempo è però necessario fare attenzione a non esagerare con le innaffiature ed evitare che si formino dei ristagni idrici nei sottovasi, che vanno quindi svuotati spesso per proteggere le radici, altrimenti si corre il rischio di farle marcire e provocare enormi danni alla pianta di azalea.

Dove va esposta

L’azalea ama l’esposizione al sole, quindi la pianta va posizionata nella parte più soleggiata della casa.