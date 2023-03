Vuoi coltivare l’azalea in giardino? Segui questi consigli

L’azalea, nel suo colore più classico, rappresenta, soprattutto in Occidente, il simbolo dell’amore puro e della gioia per questo motivo la si regala in occasioni particolari come la festa della mamma o per buon augurio ad una coppia di sposi e anche per una festa di laurea.

Questa pianta è tra le più presenti nei giardini italiani, ma bisogna conoscere come coltivarla per farla fiorire e crescere nel modo migliore. In questo articolo vi spiegheremo come coltivarla in giardino seguendo facili consigli.

Come coltivare l’azalea in giardino

Prima di tutto c’è bisogno della pianta che vi consigliamo di acquistare in un vivaio di vostra fiducia, in più vi servirà il giusto terriccio e del concime del tutto naturale, che si può ottenere grazie al compostaggio domestico del fogliame e degli scarti di frutta e verdura.

Dove posizionarla

Per posizionare la vostra azalea dovete scegliere preferibilmente una zona soleggiata per una fioritura più ricca, ma anche una zona di penombra può andare bene anche se in questo caso la fioritura sarà meno abbondante.

E’ consigliabile acquistare la piantina di azalea da trapiantare entro l’autunno, perchè è una pianta che ama il clima caldo e quindi se viene trapiantata quando le temperature sono calde avrà tutto il tempo di adattarsi ai cambiamenti climatici che arriveranno.

Come trapiantarla

Per trapiantare l’azalea bisogna scavare una buca di grandezza adatta alle radici. Si aggiunge del terriccio fresco adatto alle piante acidofile di quale fa parte l’azalea e compost naturale. Bisogna poi ricoprire bene il tutto con altra terra e eventualmente con del fogliame alla base della pianta per proteggerla.

L’azalea va innaffiata appena trapiantata e bisogna continuarlo a farlo con costanza una volta al giorno, meglio al mattino presto o alla sera. Se l’azalea non ha acqua a sufficienza a disposizione tende a seccarsi.

Potare l’azalea subito dopo la fioritura per regolare le dimensioni della pianta.