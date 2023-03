Coltivare i gerani in vaso: i consigli da seguire

I gerani sono delle piante fiorite che portano allegria in casa con i loro bellissimi colori durante la bella stagione. In grado di creare macchie di colore ben visibili anche a distanza, i gerani si dividono in tantissime varietà e coltivarli così come prendersene cura è facilissimo e in questo articolo vi spiegheremo come coltivarli in vaso.

Come coltivare i gerani in vaso

I gerani amano le temperature mediterranee e vivono molto bene tra i 15 e i 25 °C. Non sopportano invece le temperature molto elevate.

Si tratta di una pianta di poche pretese che però, per crescere bene, richiede un terreno/terriccio fertile, fresco e ben drenato. Sul fondo del vaso va riposto uno strato di ghiaino e un buon terriccio universale.

La tecnica più semplice per piantare i gerani è dividerli in cespi. In alternativa, intorno ai mesi di aprile e maggio, è possibile moltiplicare i gerani per talea.

In questo caso la talea va ricavata dai germogli più robusti lunghi circa 10 cm, va tagliata subito sotto il nodo con un coltello affilato per evitare la sfilacciatura dei tessuti, pulito e disinfettato possibilmente alla fiamma.

Interrare la talea e proteggere il vaso con della pellicola trasparente in modo da garantire calore e umidità.

La pianta di gerani si rinvasa in primavera con torba e terra argillosa. I vasi devono essere proporzionati alle dimensioni della pianta: non troppo grandi, altrimenti le radici occupano tanto spazio a discapito di foglie e fiori.

Come curarli ed innaffiarli

La cura è molto semplice, bisogna non esagera con la concimazione e tra la fine del mese di febbraio ed inizio marzo va utilizzato un concime organico in grado di favorire la crescita e la fioritura.

Per quanto riguarda l’innaffiatura invece bisogna sapere che in inverno va effettuata poche volte, mentre in estate la pianta ha bisogno di maggiore acqua. L’innaffiatura va aumentata man mano che si sviluppano le nuove foglie evitando di far formare ristagni.