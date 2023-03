Coltivare l’ortensia in giardino? Ecco come fare

L’ortensia è una pianta ornamentale molto diffusa nei giardini che decora con i suoi colori meravigliosi.

Le foglie dell’ortensia sono di un bel colore verde brillante, hanno il margine dentellato e sono caduche. Quello però che la rende affascinante è il colore dei suoi fiori che possono cambiare colore a seconda della varietà e del pH del terreno nella quale viene piantata.

In questo articolo spiegheremo tutto quello che c’è da sapere per coltivare questa pianta.

I colori dei fiori

I fiori dell’ortensia sono riuniti in infiorescenze di forma tendenzialmente sferica che possono assumere colori diversi: rosa, azzurro, bianco e violetto sono le sfumature più comuni. E’ la varietà della pianta ed il pH del terreno come detto, a determinare il colore dei fiori.

In pratica si può intervenire per modificare il pH del terreno dove cresce l’ortensia può variare il colore dei fiori di questa pianta.

– Fiori di ortensia blu: se il pH del terreno è acido, inferiore a 6.

– Fiori di ortensia rosa: se il pH del terreno è basico/alcalino, superiore a 6.

Le ortensie di colore blu crescono in un terreno acido mentre le ortensie di colore rosa crescono in un terreno alcalino. Se il colore preferito è il blu, allora bisogna rendere il terreno acido e lo si può fare aggiungendo dei fondi di caffè o in alternativa acquistare prodotti specifici.

Come coltivare l’ortensia in giardino

Per coltivare l’ortensia in giardino bisogna scavare nel terreno una buca abbastanza profonda che va riempita con terriccio fresco e torba, in più come detto se si desiderano dei fiori blu si può aggiungere dei fondi di caffè per aumentare l’acidità del pH del terreno.

L’ortensia ama gli ambienti freschi ed umidi, quindi va posizionata a mezz’ombra perchè non sopporta il sole diretto, per questo motivo va scelta una parte del giardino riparata.

L’acqua per innaffiare l’ortensia non deve essere troppo calcarea per non alterare il pH del terreno. Va innaffiata spesso, perchè la superficie del terreno deve essere sempre umida. Le innaffiature vanno aumentate durante la fioritura, bisogna farlo però la mattina presto e la sera.