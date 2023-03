L’ortensia è un arbusto originario delle regioni orientali dell’Asia o dell’America meridionale, e introdotte in Europa tra il XVIII e il XX secolo. Ad oggi sono tra le piante più presenti nei giardini e nelle case italiane, proprio perchè possono coltivate in giardino così come in vaso.

Proprio della coltivazione in vaso ci occuperemo in questo articolo spiegando cosa bisogna fare per avere la pianta nel suo massimo splendore.

Coltivare l’ortensia in vaso: ecco come fare

L’ortensia, come già accennato, è un arbusto che si adatta anche alla coltivazione in vaso. Per coltivarle in vaso c’è bisogno di munirsi di vasi ampi che possono permettere alle radici di crescere in tutta tranquillità.

Per garantire una fioritura abbondante e rigogliosa c’è bisogno di innaffiare la pianta in modo regolare e concimarla con sostanze ricche di nutrienti.

Va posizionata dove c’è il sole anche se non direttamente colpita dai raggi solari, che possono causare il piegamento del fusto, e anche le temperature non devono essere troppo elevate, questo perchè l’ortensia riesce a sopportare temperature gelide, ma temono molto il caldo afoso tipico della piena estate.

La temperatura di crescita ideale si aggira infatti attorno ai 18 gradi. Se coltivata in casa quindi basterà sistemare il vaso vicino ad una finestra per assicurare alla pianta la luce necessaria alla fioritura, ma lontano da fonti di calore.

Va ricordato che bisogna innaffiare la pianta spesso, perchè la superficie del terreno deve essere sempre umida. Le innaffiature vanno aumentate durante la fioritura, bisogna farlo però la mattina presto e la sera.

Nei mesi invernali l’ortensia va protetta in modo molto semplice. Basta ricoprire il terreno con uno strato abbondante di pacciamatura: in questo modo le radici della pianta sono tenute al caldo. Poi circondare la pianta con una copertura in plastica o con una gabbia metallica, leggera, per sostenere un telo trasparente.

Al momento di rimuovere il telo e la gabbia, farlo con estrema delicatezza, per non rovinare qualche ramo rimasto impigliato nella rete.