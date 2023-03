I gerani sono delle piante che non hanno bisogno di particolari cure, ma quelle di cui hanno bisogno sono fondamentali per la loro crescita, vita e fioritura e si devono assolutamente seguire. In questo articolo vi elencheremo quali sono.

Come curare i gerani: le regole fondamentali

Le regole per curare i gerani sono anche semplici, infatti sono: il posizionamento, la concimazione, dove riporli in autunno ed in inverno, il rinvaso, l’annaffiatura. Ma spieghiamo nel dettaglio queste cure.

Il posizionamento

Le piante di gerani vanno posizionate nelle zone dove c’è molta luce solare, in caso contrario la fioritura sarà scarsa o peggio ancora del tutto assente. E’ una regola fondamentale, perchè anche se curate con tutte le premure se vengono posizionate a mezz’ombra le piante non riusciranno a fiorire con vigore.

La concimazione

I gerani vanno concimati, soprattutto quando coltivati in vaso. Per la concimazione si possono utilizzare dei fondi di caffè, ma per evitare di rischiare di trascinare nel terreno delle muffe, sarà opportuno seccare prima i fondi di caffè al sole per poi spargerli con cura nel terreno. I fondi di caffè sono un buon rimedio per il mantenimento della pianta.

In vista della fioritura e con l’aumento delle temperature d’inizio primavera, va fornito alla pianta del concime specifico.

Cosa fare in autunno ed in inverno

In questo periodo dell’anno bisogna riparare i gerani dal vento e dal freddo e si possono utilizzare fogli di tessuto oppure vanno spostati in un luogo riparato.

Il rinvaso

I gerani vanno rinvasati ogni anno, scegliendo un vaso solo di poco più grande del precedente. In realtà, il rinvaso annuale dei gerani è consigliato per il ricambio di suolo.

Utilizzare un terriccio di torba e terra argillosa anche se in commercio sono reperibili terricci specifici per gerani.

Aggiungere periodicamente un pizzico di carbonato di calcio per alzare il pH del terreno, questo dona sempre beneficio alla pianta. Al contrario dei concimi che sono necessari, il carbonato di calcio può essere sostituito con della cenere di legna.

L’annaffiatura

I gerani vanno annaffiati nelle giornate più tiepide appena cala il sole. In primavera e in estate, i gerani devono essere bagnati spesso; il terriccio non deve mai essere asciutto.

Non bisogna ma annaffiare la sera, soprattutto in autunno e con gli albori della primavera. La temperatura scende abbastanza da gelare l’acqua nel terreno, provocando sofferenza alle radici.

Non versare mai troppa acqua sul terreno. L’annaffiatura deve essere graduale e lenta, lasciando pertanto scorrere lentamente l’acqua sotto le foglie ed infine non vanno bagnate le foglie.