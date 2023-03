La lavanda è una delle piante più coltivate nel mondo ma può crescere anche spontaneamente lungo tutto il Mediterraneo.

La lavanda é una pianta non molto alta, infatti la sua altezza non supera i 50 cm, ma al contrario si espande lateralmente. Le foglie sono grigio-verdi, mentre i fiori sono lilla. Fiorisce all’inizio dell’estate.

Esistono più di quaranta varietà, che hanno colori e caratteristiche diverse tra di loro.

È utilizzata anche come essenza nei profumi, così come farmaco naturale ed in cosmesi.

Dove va posizionata la lavanda? Questo il posto migliore

La lavanda può essere coltivata per talea o per seme. E’ una pianta che predilige il clima mite, infatti sono preferibili le mezze stagioni, autunno e primavera per la coltivazione.

È quindi resistente al caldo ed ad un leggero freddo, ma è al sole che sarà più rigogliosa, mentre in inverno va comunque protetta e messa in un luogo lontano dalla pioggia.

Per farla crescere bene e farla fiorire, ha bisogno di un posto abbastanza soleggiato, ventilato, non umido e deve avere abbastanza spazio per crescere in larghezza.

Il terreno deve essere concimato tra marzo e maggio. Deve essere innaffiata regolarmente ma non in modo abbondante, perché non ha bisogno di molta acqua, quindi bisogna aspettare che il terreno sia asciutto e fare attenzione ai ristagni d’acqua, che la lavanda mal sopporta.

In vaso invece, la lavanda ha bisogno di un terriccio asciutto e un po’ di argilla espansa sul fondo del vaso. Il vaso deve essere abbastanza grande e durante la primavera bisogna rinvasarla e cambiare la terra. Deve essere comunque posizionata in un luogo soleggiato e ventilato, inoltre non deve essere innaffiata spesso.

La prima concimazione può essere fatta almeno due anni dopo la prima fioritura.

La lavanda per rifiorire, ha bisogno di essere potata ogni anno. La potatura va effettuata alla fine della fioritura quando si devono eliminare tutti i rami secchi e più della metà della chioma.