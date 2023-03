I narcisi sono tra i bulbi a fioritura primaverile più popolari coltivati ​​in giardino. Ma, quando il fiore è andato, quando è il momento giusto per potare il narciso? Spiegheremo tutto di seguito.

Le foglie di narciso non devono essere tagliate fino a quando non sono diventate gialle. I narcisi, infatti usano le loro foglie per prendere energia, che viene poi utilizzata per creare il fiore del prossimo anno. Se si tagliano i narcisi prima che le foglie siano diventate gialle, il bulbo del narciso non produrrà un fiore l’anno prossimo.

Quando potare il narciso? Questo il periodo ideale

Mentre le foglie di narciso devono essere lasciate sulla pianta, i fiori di narciso possono essere tagliati dalla pianta, se si desidera. I fiori consumati non danneggeranno la pianta ed hanno un aspetto sgradevole. La rimozione dei fiori ormai secchi è facoltativa, ma se si forma un baccello, potrebbe essere meglio rimuoverlo.

I narcisi possono essere coltivati ​​da seme, ma possono richiedere anni per produrre fioriture quando vengono coltivati ​​da seme. Pertanto, è meglio non consentire ai narcisi di produrre semi. Se il gambo di un fiore produce un baccello è più consigliabile eliminarlo attraverso la potatura. Ciò consentirà alla pianta del narciso di concentrare la sua energia nella produzione di un fiore per il prossimo anno.

Il narciso non ha un tempo preciso per essere potato, perchè come già riportato bisogna attenersi al ciclo naturale della pianta e delle sue foglie. E’ comunque consigliabile effettuare la potatura prima delle gelate invernali per preservare la pianta nel migliore dei modi.

Come potare il narciso: ecco le istruzioni

La potatura corretta e tempestiva delle foglie di narciso servirà come chiave per una fioritura rigogliosa l’anno prossimo.