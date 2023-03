Quando fioriscono le calle? Questo il periodo

Le calle sono tra i fiori più belli ornamentali per il giardino o anche per terrazzo o balcone. Esistono diverse varietà di questa pianta e a seconda della varietà cambia anche il colore dei loro fiori, ma tutte sono comunque molto belle da vedere quando fioriscono. Ma quando fioriscono? Il periodo della fioritura lo sveleremo di seguito.

Come far fiorire le calle?

I fiori di calla, come già accennato, sono stupendi, ma a volte possono impiegare del tempo per fiorire, questo può capitare quando la pianta non è curata nel modo giusto, perchè in questo caso ha più difficoltà nella fioritura. Per questo motivo, bisogna assicurarsi che sia ben assistita o se, al contrario, viene commesso qualche errore nelle cure.

Essere esposte al sole è molto importante per queste piante. Sebbene possano essere in ombra parziale, è consigliabile posizionarle in un luogo dove possano ricevere luce diretta per almeno 6 ore al giorno, ma non quando il sole è davvero torrido, quindi è meglio esporle durante le ore di prima mattina.

Inoltre, bisogna anche tenere presente l’altezza che possono raggiungere quando fioriscono, per questo non vanno messe vicino ad altre piante piccole se hanno bisogno di sole, quindi meglio che stiano sempre dietro queste per far sì che non diano ombra.

Quando innaffiarle

Le calle sono piante che necessitano di terriccio leggermente umido, ma la verità è che se venissero piantate, ad esempio, in vasi senza buchi o in terriccio pesante che fa fatica ad assorbire l’acqua, le radici morirebbero. Così, sarà conveniente scegliere un terreno leggero e soffice in modo che nel momento in cui vengono innaffiate o piove le radici non facciano fatica, ma al contrario possano sfruttare al meglio quell’acqua per idratarsi e crescere.

Le calle vanno innaffiate circa 4 volte a settimana durante il periodo estivo, mentre quando le temperature iniziano ad abbassarsi si possono innaffiare anche solo un paio di volte a settimana.

Quando fioriscono le calle?

Le calle fioriscono solo una volta a stagione, ma a seconda della varietà fioriranno per alcuni mesi o più. Per esempio, la calla comune e cioè quella dai fiori bianchi lo fa in primavera, ma quelle colorate lo fanno durante l’estate. Quindi non bisogna preoccuparsi se non si vedono fiorire, potrebbe solo volerci più tempo, questo però se tutte le cure date alla pianta sono corrette.