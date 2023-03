Quando potare il biancospino? Ecco il momento migliore

Il biancospino è un arbusto molto diffuso in Europa e presente in tutta Italia, che può raggiungere un’altezza di 6 metri vivendo molto a lungo, infatti alcuni questi alberi sono ultracentenari.

Ha bellissimi fiori, di colore bianco-rosa, che fioriscono da aprile e maggio. Settembre e ottobre sono i mesi in cui perde le foglie e produce dei frutti dalla forma ovale, i quali quando maturano diventano rossi e abbelliscono la pianta per tutto l’inverno.

I frutti sono commestibili, si raccolgono in settembre quando le bacche sono rosse, ma è consigliabile non mangiarli crudi, infatti vengono usati per le marmellate o sciroppi.

Quando coltivarlo

Il biancospino è resistente, ma il momento migliore per coltivarlo è quello che va tra la fine dei mesi autunnali e quelli di inizio inverno. Inoltre, proprio per la sua forza, si può lasciare all’esterno durante tutto l’anno, anche durante i periodi di freddo più rigido.

Anzi, gli esperti consigliano proprio quest’opzione perché la pianta rallegrerà il giardino. Il posto migliore dove posizionare la pianta è in una zona a mezz’ombra ed ha bisogno di un terreno calcareo. Quindi la coltivazione non si dimostra particolarmente difficile da effettuare, proprio per la natura della pianta.

L’irrigazione

Anche dal punto di vista dell’ irrigazione il biancospino si dimostra più forte che mai nella sua delicatezza, infatti per mantenersi al meglio si accontenta dell’ acqua piovana. Proprio per questo motivo è opportuno irrigarlo solo se strettamente necessario. L’irrigazione, quindi, si può dimostrare necessaria soprattutto per le piante più giovani e durante i mesi estivi.

Quando potare il biancospino?

Il biancospino può avere molte funzionalità ed in base a come viene usato si effettuerà la potatura. Se ad esempio viene usato come alberello, dovrà essere effettuata la potatura solo in inverno, giusto per fargli mantenere la giusta forma.

Al contrario se si usa come cespuglio la potatura va effettuata dopo la fine dell’estate, perchè serve ad alleggerire la struttura della pianta nel suo centro, per far in modo che al suo interno vi sia una buona circolazione dell’aria. La potatura può anche essere effettuata per risolvere situazioni di emergenza, questo è il caso di una pianta che tende a spogliarsi nelle sue parti più basse. In questo caso si può intervenire con una potatura drastica, abbassando la chioma al filo del terreno.