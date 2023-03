I tulipani: ecco quando fioriscono

I tulipani sono fiori che con la loro bellezza decorano giardini, gli interni delle case e rendono speciali anche le composizioni di mazzi. Questi sono certamente tra i fiori più amati e riconosciuti anche da chiunque, anche chi non è un vero “pollice verde”. I tulipani sono sempre più coltivati in Italia e giustamente in molti si chiedono quando fioriscono, cosa che spiegheremo nei successivi paragrafi..

Quando fioriscono i tulipani? Questo il periodo

I tulipani sono fiori da bulbo ed ogni bulbo genera, solitamente, un solo stelo dal colore verde vivace sul quale si apre un fiore, a forma di calice, formato da 3 petali e tre sepali. I fiori dei tulipani possono avere colori pieni e accesi o anche striature. Ma per capire qual è il periodo di fioritura dei tulipani è anche utile considerare il le condizioni climatiche del posto in cui sono coltivati.

In quanto originari della Turchia orientale, i tulipani sono fiori che si adattano molto bene a climi caratterizzati da inverni freddi e estati calde e secche. Quindi chi vive in aree come queste deve piantarli durante la stagione autunnale per far sì che i bulbi producano le proprie radici in inverno.

Diverso invece il discorso per coloro che vivono in zone dove il clima è più mite anche d’inverno e l’estate è umida. In questo caso bisogna creare in modo artificiale il giusto clima per questi fiori. Si può scegliere di piantare bulbi nuovi ogni anno o anche utilizzare sempre gli stessi. Nel secondo caso è fondamentale tagliare il fiore dopo tre settimane dalla fioritura e tra le sei e le otto settimane seguenti i bulbi vanno estratti dal terreno e conservati ad una temperatura compresa dai 4,5 ai 7 c° per 8-10 settimane, prima di ripiantarli. Dalle 6 alle 8 settimane dopo la semina, i bulbi dovrebbero fiorire nuovamente. Questa però è una pratica più adatta a chi è già abbastanza esperto in giardinaggio.