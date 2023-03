Il gelsomino inebria per la sua fragranza senza dimenticare la sua bellezza nell’ammirarlo soprattutto quando si fa crescere come pianta rampicante, perchè abbellisce i giardini, i balconi e le pareti. E’ una pianta che non necessita di particolari cure, ma quelle poche vanno fatte in modo appropriato.

Il periodo per piantare il gelsomino rampicante

Il gelsomino rampicante va piantato in primavera, tra il mese di aprile e quello di maggio. Se si prevede la messa a terra, si consiglia di interrarlo in buche profonde tra i 60 e gli 80 cm, mentre se si sceglie di usare un vaso, le piante vanno disposte in buche di circa 40-60 cm di profondità. Per ottenere la forma desiderata, soprattutto se si intende avvolgere una finestra, utilizzandolo come elemento ornamentale, è consigliabile legare i rami a una struttura. Il gelsomino è particolarmente indicato per realizzare le siepi o per decorare i muri ed i cancelli, così come per avere maggiore privacy negli appartamenti e nelle abitazioni.

Quando fiorisce

La piena fioritura del gelsomino rampicante avviene in genere tra aprile e luglio. Dopo la prima fioritura primaverile possono seguire due o più fioriture durante l’estate. Per una corretta manutenzione sarebbe bene ripulire la pianta dai fiori appassiti e accorciarne i rami.

Come curare il gelsomino tutto l’anno: ecco cosa fare

Il gelsomino rampicante è una pianta che come già accennato, non richiede cure particolari: basta infatti un’irrigazione regolare quando la terra è secca. Nel caso in cui la pianta cresca in un vaso, bisogna prestare attenzione a non provocare ristagni d’acqua nella parte inferiore. Nei mesi estivi, soprattutto quando le temperature sono torride, va bagnato quotidianamente; in primavera invece basta farlo 2-3 volte alla settimana, mentre in inverno più raramente, possibilmente non nelle ore più fredde della giornata, per permettere alla pianta di vivere al meglio in attesa della nuova fioritura che si avrà nell’anno successivo.