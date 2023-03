Il rosmarino è un piccolo arbusto sempreverde, che può raggiungere un’altezza di 140 centimetri, formato da fusti legnosi molto ramificati e foglie coriacee molto profumate. Fiorisce in primavera, ma anche in autunno, con fiorellini dal colore azzurro-lilla.

Esistono diverse varietà di questa pianta ma quelle ricadenti sono le ideali per vasi e fioriere o alla sommità di muretti a secco. È conosciuto per le sue proprietà gastronomiche e curative.

Coltivare il rosmarino in giardino e sul terrazzo: mai stato così facile

Si coltiva in giardino e in vaso basta posizionarlo in una zona soleggiata e riparata dai venti freddi. Sopporta la mezz’ombra solo durante l’estate. Tollera bene la salsedine, quindi è adatto anche per i giardini al mare, inoltre può essere utilizzato anche per formare siepi basse, da poter potare geometricamente.

Bisogna bagnarlo solo quando il terriccio è del tutto asciutto, sia in estate che in inverno se coltivato in vaso. In piena terra può servire qualche irrigazione solo quando il clima è torrido cioè nelle giornate di estate piena, nei primi anni di vita.

Per la coltivazione in vaso, dove i nutrienti del pane di terra tendono ad esaurirsi, fornire alla pianta in primavera e in estate un concime liquido biologico ogni 15 giorni, da miscelare con l’acqua per l’innaffiatura. Per la coltivazione in giardino si può optare per un concime a lenta cessione specifico per piante da orto.

La pianta va rinvasata ogni due anni, per sostituire il vecchio terriccio con un nuovo substrato specifico per l’orto.

In inverno si può lasciare all’aperto: se le temperature sono particolarmente rigide è consigliabile coprire la chioma con un cappuccio di tessuto non tessuto e proteggere il terreno con uno strato di pacciamatura. Se viene coltivato in vaso, si può avvolgere il vaso con fogli di cartone per migliorare l’isolamento termico con l’esterno.

Il rosmarino è una pianta molto longeva e resistente. Se soffre è perchè il terreno è troppo umido e pesante dove manca il drenaggio dell’acqua. Evitare di piantare salvia e rosmarino nello stesso vaso o troppo vicini perché non amano la convivenza.