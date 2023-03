Il basilico è una vera delizia per la cucina italiana, grazie alle infinite declinazioni con le quali si può usare. Dall’insalata di pomodori al pesto, passando per un’infinità di piatti del menù soprattutto mediterraneo. Ma il basilico, da non fare mancare mai nelle cucine, ha anche altre caratteristiche e regala diversi benefici, per questo c’è l’esigenza di coltivarlo in casa, sul balcone, in terrazza. Insomma è utile averlo a portata di mano. Con il suo gradevolissimo aroma, con il suo profumo che tra l’altro ha anche il potere di allontanare le zanzare.

Come coltivare il basilico tutto l’anno: ecco come fare

Il basilico è una pianta annuale, secca durante l’inverno, e che è possibile coltivare in giardino, in vaso sul balcone o in terrazzo. Basterà seguire alcuni semplici accorgimenti. Ecco quali sono:

Si inizia con la semina. Dopo essersi procurati alcuni vasi in terracotta di dimensioni medie, riempirli con del terriccio universale. Distribuire in maniera uniforme sul terriccio i semi di basilico e poi coprirli con dell’altro terriccio creando uno strato di pochi centimetri. Il periodo migliore per la semina va dal mese di febbraio a marzo e da fine maggio a inizio giugno. Posizionare i vasi in un angolo del balcone soleggiato e anche luminoso ma non troppo e fare attenzione che le piantine non vengano raggiunte direttamente dai raggi del sole, altrimenti le foglie si bruceranno.

Annaffiare spesso le piantine soprattutto durante il periodo della semina quando hanno bisogno di molta umidità e ricordare che il momento migliore per innaffiare le piantine di basilico è di primo mattino. Il basilico germoglierà dopo poco più di una settimana. La raccolta invece viene effettuata dopo circa un mese dalla semina ed è consigliabile effettuarla partendo dalle foglie più grandi e più vecchie. Trascorso questo periodo si noterà che cominceranno a spuntare dei fiori; potarli in modo tale da permettere alla pianta di crescere nuovamente folta e robusta.