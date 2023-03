Esistono diverse varietà di ortensia: rampicanti, sempreverdi o a foglia decidua. Sono tra le piante ornamentali più utilizzate per decorare e abbellire i giardini e possono essere coltivate tranquillamente anche in casa. L’importante è scegliere la qualità più adatta e arieggiare tutti i giorni i locali dell’abitazione. In questo articolo spiegheremo quali sono i modi migliori per prendersene cura quando è piantata in casa.

Ortensia: i modi migliori per curarla in casa

Come accennato esistono molte varietà di questa pianta, ma per coltivarla in casa è meglio scegliere varietà arbustive, mentre le rampicanti o decidue vanno bene per essere coltivate all’aperto.

Scegliere il miglior terreno è fondamentale per questa pianta, perchè da questo si decide anche il colore del fiore. Da un terreno sub-acido si avranno ortensie di colore rosaceo, mentre da una terra piuttosto acida otterrai delle ortensie azzurre.

La riproduzione di queste pianate avviene per talea, che si preleva dai rami fioriferi, tagliando un pezzo lungo 10-15 centimetri. Le talee, poi, vanno messe in una polvere con un ormone radicante per favorire la crescita delle radici. Quindi si trasferiscono in un vaso con del terriccio fertile e della sabbia e si coprono con un sacchetto di plastica, controllando costantemente l’umidità del terreno. Dopo una quarantina di giorni compaiono i primi germogli. Per la coltivazione in casa serve un vaso di almeno 30 centimetri di diametro.

L’ortensia va concimata con una certa frequenza nel periodo primaverile, usando dei concimi compositi. I più adatti sono quelli per piante acidofile. Se si vuole coltivare l’ortensia in casa bisognerà darle il concime con maggiore frequenza.

Bisogna innaffiarle regolarmente per mantenere il terreno sempre umido. Per la coltivazione in vaso, scegliere dei vasi di plastica perché trattengono meglio l’acqua.

L’ortensia va potata in estate o comunque dopo la fioritura. Fare attenzione perché si devono potare sia i fiori che i rami secchi.

La fioritura avviene in primavera e in estate. In questo periodo si possono ammirare i caratteristici fiori a “palla” dai colori più diversi. La temperatura non deve superare i 18 gradi, altrimenti la fioritura si può interrompere.