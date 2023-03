Il girasole è una pianta annuale molto nota e apprezzata per la sua grande infiorescenza colorata rinomata sia per scopi decorativi che alimentari, associata alla solarità e la spensieratezza. Appartiene alla famiglia delle Asteraceae, ed è originaria del continente americano, ma è molto diffusa anche in Italia, soprattutto nelle regioni del centro. In molti amano coltivare il girasole ed in questo articolo ci occuperemo di come farlo in vaso.

Coltivare il girasole in vaso: così è facilissimo!

La coltivazione del girasole è semplice, se si vuole coltivare in vaso si dovrà provvedere a bagnare il terreno in ogni fase di crescita delle piante. Nel coltivare girasoli all’interno di un vaso è importante rispettare uno spazio adeguato tra le diverse piante nello stesso vaso. Lo spazio da lasciare tra le piante di girasole varia, perchè si va dai 25-30 centimetri fino ad arrivare ai 60-70 centimetri se si tratta del girasole gigante. Per il vaso, andrà utilizzato un terriccio con pH compreso tra 6 e 7,5. Per questa pianta, infatti, vanno bene sia terreni leggermente acidi, sia terreni leggermente alcalini, purchè siano ben drenati. Una volta che le piante iniziano a crescere, tutto ciò che bisogna fare è controllare l’umidità del suolo. Irrigare i girasoli in vaso ed aspettare che il terreno si asciughi completamente tra una bagnatura e l’altra.

I semi vanno interrati a una profondità di circa 3 centimetri, ricordandosi che il terriccio deve essere soffice e ben lavorato. Se si usa il terreno del giardino perché sicuri della sua fertilità, è meglio setacciarlo prima di avviare la semina e la coltivazione. Per una singola pianta nel vaso il seme va posizionato al centro, altrimenti va rispettata la distanza riportata sulla busta dei semi.

Si possono anche seminare girasoli in vaso a una distanza di 15 cm tra le piante. In questo caso, però, si dovrà osservare la coltivazione con attenzione così da diradare qualche pianta se si notano i primi segni di muffa o marciumi.