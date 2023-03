Il rosmarino appartiene alla famiglia delle Lamiaceae, è originario delle regioni a clima temperato di Africa, Asia ed Europa. Cresce generalmente su terreni fertili, ben drenati, esposti al sole pieno. E’ un arbusto sempre verde con portamenti diversi cioè eretto o prostrato. Le dimensioni di una pianta matura variano dai trenta ai centocinquanta centimetri di altezza. Ha radici forti e si presenta con un fusto legnoso e robusto, sul quale crescono foglie coriacee, sempreverdi e sottili che emanano un intenso profumo. In primavera la pianta si copre di piccoli fiori.

Come si pianta

Il rosmarino si riproduce per talea piuttosto o per seme. Da una talea si avrà la sicurezza sulla tipologia di pianta che otterrà, mentre dal seme no. Quando si effettua il travaso, fare attenzione nell’usare terricci leggeri con un buon drenaggio sul fondo del vaso. Questo farà in modo che l’acqua in eccesso possa defluire agevolmente evitando i ristagni idrici.

Gli elementi per avere questa pianta in salute sono: il sole, il terreno e la circolazione d’aria. Amando il caldo è consigliabile posizionarla verso sud. Teme le basse temperature per questo se viene coltivata in zone con questo clima bisogna proteggerla in inverno.

Il rosmarino può essere trapiantato in qualsiasi periodo dell’anno. Se viene messo a dimora in primavera, le temperature più miti, favoriranno la crescita della pianta. Per le piante coltivate in vaso, è buona abitudine, sostituire il vaso ogni anno, con del nuovo terriccio, drenaggio e concime . Il periodo migliore per farlo è la primavera.

Come curare il rosmarino in casa: i consigli utili

Questa pianta può essere attaccata da un fungo biancastro chiamato oidio, che ricopre le foglie con una leggera polverina. Si presenta se c’è troppa umidità e il ricircolo d’aria è insufficiente. E’ capace di indebolire la pianta, quindi un rimedio efficace è quello di ridurre il tasso di umidità.

Spesso si presentano sulle foglie di rosmarino anche afidi e ragnetti rossi, che sono comunque facili da eliminare.