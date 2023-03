Il ciclamino appartiene alla famiglia delle Primulaceae, è caratterizzato da piccole erbacee tuberose e da delicati fiori rosati. Il nome deriva dal greco e significa “cerchio” proprio come è la forma del suo bulbo. E’ una pianta detta perenne perchè può durare anche per moltissimi anni.

Come coltivare il ciclamino in vaso o in giardino

Per potersi prendere cura al meglio della pianta da fiori, sia posta in vaso o in giardino, bisogna tener conto di due fattori imprescindibili: l’habitat originario e la presenza del tubero.

Infatti il ciclamino è una pianta che ama il freddo o comunque l’ombra in quanto il suo habitat naturale è il sottobosco, ideale per prendere la luce del sole e fiorire anche d’inverno quando gli alberi soprastanti perdono le foglie e lasciano passare la luce.

Altro aspetto fondamentale è il terreno in cui si sviluppa che deve essere molto drenante e di conseguenza, in vaso o in giardino, comunque lo si voglia coltivare, occorrerà porlo in una zona di mezz’ombra.

Questo posizionamento è strategico ed importante soprattutto nella fase di riposo vegetativo che, essendo una pianta invernale, avviene in piena calura estiva; la mezz’ombra infatti fa in modo che i raggi forti del sole estivo non essicchino il tubero sottostante.

Un’altra accortezza fondamentale è quella delle innaffiature. Il tubero infatti è già di per sé ricco di acqua e sostanze nutritive per cui non bisogna mai esagerare mai con le innaffiature, basta solo mantenere il terreno appena umido.

Questo spiega anche perchè predilige un terreno drenante che non trattenga quindi acqua. Esso è facilmente riproducibile in vaso comprando un terriccio apposito ma se lo si vuole piantare in giardino basta scavare una buca più o meno profonda e versare il terriccio adatto e posizionare il ciclamino in una zona di mezz’ombra. Con questi piccoli consigli si avrà una pianta in salute e rigogliosa.