Il narciso è un bellissimo bulbo da fiore, conosciuto per i suoi fiori gialli. La maggior parte delle varietà di questa pianta crescendo, si espande fiorendo così per generazioni, ma a volte capita che smettano di fiorire e questo può essere dovuto a diverse cause che spiegheremo di seguito.

I narcisi non fioriscono? Ecco il problema quale è

Una delle cause per cui i narcisi non fioriscono è la profondità sbagliata dei bulbi. Una semina poco profonda spinge i bulbi a dividersi, producendone molti altri che però non riescono a fiorire perchè troppo piccoli. Inoltre se vengono piantati troppo vicino alla superficie possono anche seccarsi e di conseguenza morire. La profondità ideale per i bulbi deve essere di almeno 15 centimetri, perchè anche la troppa profondità può creare gli stessi problemi.

Un altro problema in caso di mancata fioritura dei narcisi è quello di tagliare le foglie troppo presto. Se le foglie infatti non restano sulla pianta fino a quando non diventano marroni da sole, i bulbi non riescono ad assorbire abbastanza nutrienti per sopravvivere nelle altre stagioni. Esteticamente non è bello vedere foglie marroni, ma per questa pianta è fondamentale.

Se si nota che i narcisi tardano a fiorire, potrebbe esserci una mancanza di concime. I bulbi possono assorbire e conservare il proprio cibo, ma hanno comunque bisogno di nutrienti dal terreno per accumulare le loro riserve. Se il terreno dove sono piantati non è molto ricco, i bulbi, in particolare quelli giovani, avranno bisogno di essere concimati con un fertilizzante ricco di fosforo dopo la fioritura.

Infine la colpa della non fioritura della pianta può essere dovuta all’attacco di qualche parassito o insetto. Queste piante soffrono l’attacco di una larva conosciuta proprio con il nome di “mosca del narciso”, che mangia i boccioli dei fiori ed anche i bulbi.