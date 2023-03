Il ciclamino è una pianta perenne di piccole dimensioni che ha i fiori posti al termine di lunghi steli verticali, innalzati sopra il fogliame. Viene spesso coltivata come pianta d’appartamento ed è particolarmente popolare durante il periodo invernale e natalizio, propizio per ammirarla in fiore. E’ comunque una pianta che ha bisogno di cure per vivere in salute e vi spiegheremo quali nei prossimi paragrafi.

Dove posizionarlo

Se coltivata all’interno della casa, questa pianta predilige una luce intensa ma non diretta durante l’inverno. Se viene posta troppo vicino ai vetri, infatti, la luce del sole insieme alle temperature miti della casa, provoca ingiallimenti tipici che si manifestano sulle foglie rivolte verso la finestra. Se invece è coltivata all’esterno riesce a tollerare bene anche la luce diretta in inverno. Nei mesi caldi il tubero va in fase vegetativa e può essere conservato in un luogo fresco e buio, con una buona circolazione dell’aria.

Le temperature

La temperatura ideale per il ciclamino va dai 4 ai 20°C., perchè non ama temperature molto miti. L’ambiente di casa offre riparo dal forte caldo e in molti casi la pianta in estate potrebbe non andare completamente in stato vegetativo, perdendo solo alcune foglie. Il gelo danneggia gravemente il tubero che va quindi protetto dalle temperature troppo basse. Altro nemico è l’umidità, perchè si tratta di una pianta molto sensibile alle muffe e conseguenti marciumi; meglio quindi evitare ambienti troppo umidi e garantire sempre un buon livello di ventilazione.

Quando potare il ciclamino? Questo il momento migliore

Il ciclamino non richiede grandi azioni di potatura, è infatti sufficiente rimuovere le foglie morte o ingiallite man mano che queste si manifestano. Allo stesso modo anche i fiori ormai appassiti possono essere rimossi, in modo da prolungare il periodo di fioritura di questa splendida pianta. Seguendo questi consigli si avrà sempre una pianta in ottima salute.