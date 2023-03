I tulipani sono piante caratterizzate da una radice bulbiforme. Dopo che hanno terminato il periodo di fioritura, essi continuano a lavorare nell’operazione conosciuta come fotosintesi. Se si vuole una fioritura prosperosa per la primavera successiva, bisogna rispettare alcune regole utili per non danneggiare la pianta.

Quando si potano i tulipani? La risposta dell’esperto

Il tulipano, solitamente, non richiede operazioni di potatura, ma è buona abitudine rimuovere ed eliminare i fiori appassiti e le parti danneggiate della pianta. La rimozione dei fiori si esegue per evitare che la pianta sprechi le sue risorse nella produzione di semi, così da ridurre le sostanze nutritive da accumulare nel bulbo. Alla fine della stagione è normale che le foglie del fiore iniziano ad appassire e ad ingiallirsi, ma non bisogna in nessun modo rimuoverle se hanno ancora delle tracce di verde. In questa fase, infatti, i tessuti accumulano energie nel bulbo. In sostanza, quindi, vanno eliminate soltanto le foglie ingiallite.

Come potarli

Per eseguire la potatura nel modo adatto bisogna seguire i seguenti passaggi. Prima di tutto vanno tagliati i gambi dei tulipani dopo la sfioritura usando delle forbici per tagliare il gambo vicino alla base della pianta.

Lasciare le foglie intatte fino a quando sono verdi. Se si desidera si possono raggruppare le foglie e legarle tutte insieme con uno spago. Si possono anche piantare delle piante annuali attorno ai tulipani se non piacciono le foglie verdi senza fiori.

Tagliare le foglie dei tulipani solamente dopo che sono ingiallite. Usare sempre delle forbici per potare e tagliare alla base della pianta. Dopo che le foglie sono ingiallite il tulipano conserva le energie per ricrescere la primavera seguente.

E’ necessario ricordarsi che questo fiore va esposto in zone soleggiate e possibilmente non ventilate, perchè il vento può piegare o spezzare gli steli. Si possono far crescere i tulipani anche in zone ombreggiate, l’importante che ricevano dalle 5 alle 6 ore di luce diretta al giorno. Il fiore cresce soprattutto in climi dove la primavera è fresca e si protrae per molto tempo, con estati calde e poco piovose.