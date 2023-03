La begonia è un fiore che fiorisce in primavera e dura per tutta l’estate ed è da coltivare di questi tempi quando la primavera è ormai entrata di prepotenza. Appartiene alla famiglia delle Begoniacee e i suoi fiori asimmetrici, rendono questa pianta molto gradevole sul piano estetico. E’ facile da coltivare sia in giardino che in vaso.

Come coltivare la begonia in vaso? Ecco quello che devi sapere

Per coltivare la begonia in vaso occorre avere un balcone che riceva molta luce diretta dal sole, perchè la pianta preferisce le zone ombreggiate. Dopo aver acquistato una piantina in un vivaio, utilizzare un vaso di dimensione più grande dove coltivarla e un terriccio specifico per piante fiorite. E’ consigliabile sempre di usare vasi alti circa 15-30 centimetri e di diametro variabile.

Per favorire la fioritura dei nuovi fiori è molto importante utilizzare un terriccio fresco o di terra da orto arricchito preferibilmente con elementi nutritivi come il compost, che è un fertilizzante ottenuto dagli scarti vegetali. In estate la concimazione del terreno o delle foglie deve avvenire ogni 15 giorni e una volta al mese in inverno.

Molta attenzione va riposta all’innaffiatura, infatti la begonia in vaso ha bisogno di acqua ogni due o tre giorni. Dopo aver innaffiato, lasciare asciugare il terriccio prestando sempre attenzione nello svuotare i sottovasi, altrimenti le radici potrebbero marcire e la pianta rischia di non avere più a disposizione acqua e nutrimento.

Vanno evitate innaffiature abbondanti, perchè possono favorire la comparsa di muffa e far marcire le radici. Per combattere invece gli insetti come punteruoli e acari, che sono capaci di attaccare qualsiasi parte della pianta, bisogna fare affidamento su prodotti specifici. Invece per combattere la muffa va somministrato un prodotto anticrittogamico.

Seguendo questi consigli si avrà una begonia rigogliosa ed in salute che colorerà i vostri balconi.