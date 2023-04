Basilico, che passione! Chi ama la buona cucina non può non avere una piantina di basilico sul davanzale della propria finestra.

Questa pianta aromatica, ha un aspetto semplice e allegro, ma è famosa soprattutto per le sue foglioline dal profumo inconfondibile molto utilizzate in cucina. Ma c’è anche chi lo coltiva anche semplicemente per ammirare la sua bellezza e sentire il suo profumo riempire tutta la stanza. Purtroppo spesso la piantina acquistata non dura poi tanto a lungo, ma seguendo questi passaggi si può avere un basilico dalle foglie grandi e profumate.

Basilico: ecco come averlo con foglie grandi e profumate

Seguendo i passaggi che vi riporteremo di seguito non si avranno più problemi ad avere una pianta in salute, rigogliosa e profumata.

La concimazione

Le foglie più profumate della piantina spuntano prima della fioritura, in quanto maggiormente piene di essenze oleose. Per renderle ancor più profumate, quindi, bisogna aiutare la pianta a crescere in modo rigoglioso e si può fare attraverso la concimazione. Esistono in vendita concimi e fertilizzanti specifici per piante aromatiche, ma si può anche utilizzare un concime naturale a base di fondi di caffè, questo infatti è ricco di azoto e può garantire alla pianta la forza per per sviluppare foglie grandi, sane e profumate.

La potatura

Di tanto in tanto, la tua piantina ha bisogno di essere potata. Questa operazione va compiuta quando si vedono che molte delle sue foglie stanno diventando scure o stanno appassendo, quelle appassite completamente possono marcire e provocare un cattivo odore.

Potare la piantina dal basso, staccando prima le foglie che si formano sui rami più vicini al terreno, in questo modo, si manterrà più facilmente una forma simmetrica e stimolerà la pianta a produrre nuove e grandi foglie.

La luce

La pianta di basilico per crescere bene deve ricevere una bella dose di luce solare, ma bisogna fare attenzione a non bruciare le foglie, questo capita se restano al sole diretto per troppe ore. La scelta migliore è quella di posizionarla dove c’è una buona luce ma dove non viene colpita direttamente dai raggi del solo. Con la giusta luce la pianta produrrà foglie profumate e grandi.