Da sempre una delle piante più coltivata nelle case è il ciclamino, ormai talmente popolare da essere venduta anche al supermercato. Bella e dai fiori caratteristici bianchi o rossi, questa pianta bulbosa si mantiene fiorita a lungo.

E’ una pianta che va mantenuta molto ben idratata e per farlo non si può improvvisare ma seguire alcune tecniche fondamentali per il bene della pianta.

Ciclamino ricco di fiori? Usa il metodo del lavandino

Uno dei metodi più efficaci per innaffiare il ciclamino è quello di fornire tutta l’acqua di cui ha bisogno per mantenersi fiorito e generare nuovi bellissimi boccioli è quello per immersione.

Basterà riempire una bacinella o un lavandino con 5-6 cm d’acqua e immergerci dentro la pianta in modo che l’acqua possa arrivare circa all’altezza di metà vaso. Attraverso i fori che fanno da drenaggio alla base del vaso, il terriccio assorbe l’acqua di cui ha bisogno. E’ detto anche metodo del lavandino o della bacinella.

Fare attenzione, però, poiché non si dovrà lasciare il ciclamino in immersione per più di 10, massimo 15 minuti.

L’innaffiatura per immersione va fatta una sola volta ogni 2 o 3 settimane nei mesi freddi. In questo modo, la pianta si riempie dei suoi bellissimi fiori pieni di significato.

Si Può innaffiare anche col classico metodo dall’alto. Prendere un innaffiatoio e riempirlo d’acqua a temperatura ambiente, quindi né troppo calda né troppo fredda. Poi, innaffiare facendo attenzione a non bagnare i fiori o le foglie.

Con questo metodo si può innaffiare la pianta più spesso ma sempre senza esagerare. Prima di innaffiare controllare sempre lo stato del terreno con le dita e, se si trova ancora umido, attendere un altro po’ prima di innaffiare.

Questi sono i metodi più efficaci per avere un ciclamino ricco di fiori ed in salute se coltivato in casa. Seguire i consigli per non sbagliare modo di innaffiatura.