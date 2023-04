La begonia è una delle piante preferite da chi vuole coltivare fiori grazie ai suoi piacevolissimi colori, ma come tutte le piante ha bisogno anche essa di essere innaffiata in modo corretto per poter vivere a lungo e fiorire in modo rigoglioso. Parleremo proprio di questo nei seguenti paragrafi, perchè è un aspetto fondamentale.

Come innaffiare la begonia? Questo il metodo corretto

La begonia si può definire un fiore capriccioso e questo aspetto va assolutamente considerato. Questa è una pianta che ama essere innaffiata sempre allo stesso tempo. Questo vuol dire che se per un periodo si innaffia la mattina e per un altro si passa alle ore serali, ciò avrà un effetto dannoso sulla pianta.

Bisogna prestare attenzione anche non darle troppa acqua e soprattutto di non bagnar le foglie, infatti se lo si fa iniziano a perdere il loro aspetto naturale per poi cadere. Quindi è consigliabile innaffiare la pianta con uno spruzzino. Altra cosa da non fare mai è usare acqua fredda, bisogna usare solo quella a temperatura ambiente.

In genere, va innaffiata ogni due giorni. Nel caso in cui l’umidità sia elevata e il terreno rimane umido per lungo tempo, il numero delle irrigazioni può essere ridotto ed effettuato due volte a settimana. In inverno, invece basta un’innaffiatura alla settimana.

Il fiore va innaffiato in modo esclusivo alla radice, senza toccare gli steli e le foglie della pianta. La begonia si sente molto bene in una stanza dove c’è elevata umidità, quindi per creare condizioni ideali per il fiore, si può installare accanto alla pianta ciotole d’acqua o un umidificatore.

Durante il periodo di fioritura, mai il terreno dove asciugarsi completamente, altrimenti i boccioli possono non aprirsi e i fiori appassiranno e cadranno rapidamente. Nel caso in cui il terreno si asciughi di oltre un centimetro, deve essere abbondantemente inumidito.