Quando potare la begonia? Ecco cosa devi sapere

Una pianta da appartamento i cui fiori sono tanto setosi da sembrare spesso finti: è la Begonia. E’ una tipica pianta da sottobosco, che va posizionata in un luogo dove arriva una buona quantità di luce solare ma non diretta, fa sì che che questa pianta cresca sana e faccia fiorire i suoi meravigliosi fiori, oltre a mantenere le sue foglie di un verde pieno e intenso. Un segreto per mantenerla bella a lungo termine è quello di potarla nel momento e nel modo giusto, infatti anche se spesso viene sottovalutata, la potatura è fondamentale per lo stato di salute di questa pianta.

La potatura è sempre necessaria?

La risposta è dipende: perchè in molti preferiscono non potarla, ma molto dipende dallo spazio che si ha a disposizione, infatti se si ha molto spazio nella maggior parte dei casi ci si limita a rinvasarla in un vaso più grande, così da consentire lo sviluppo delle radici, al massimo vengono tolti i rami secchi, se invece la si vuole mantenere di piccole o medie dimensioni, è importante potarla, per favorire una nuova crescita sana e lo sviluppo di nuove foglie e fiori, perchè bisogna ricordarsi che questa pianta può raggiungere un’altezza di circa 3 metri.

Quando potare la begonia?

Se si decide di potarla, il momento migliore è a marzo, cioè poco prima della piena ripresa della sua attività vegetativa.

Potarla in questo periodo è importante per permettere alla pianta di crescere in modo simmetrico, ma anche per stimolare lo sviluppo di nuovi e più vivi rametti da cui, nel periodo primaverile ed estivo, sbocciano altre foglie e fiori. In questo caso va potata ogni anno per tenere sotto controllo sempre le sue dimensioni. Di contro tra la primavera piena ed il periodo estivo bisogna limitarsi a togliere i fiori ormai secchi dalla pianta.

Un consiglio importante è quello di spostare la begonia, subito dopo averla potata, in un posto dove ci sia abbastanza luce. In caso contrario i rami che sono stati recisi potrebbero crescere eccessivamente andando alla ricerca della luce di cui hanno bisogno.