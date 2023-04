In quanti vorrebbero avere nella propria casa una pianta di limoni? Tantissimi sicuramente e pochi sanno che esiste un metodo rivoluzionarlo per poterla coltivare, quello di mettere dei semi proprio di limone in una banana, il risultato ha dell’incredibile.

Vuoi coltivare una pianta di limoni? Inserisci dei semi in una banana: incredibile

La prima cosa che bisogna fare è procurarsi dei limoni e prelevare i semini dal loro interno, metterli in un bicchiere d’acqua e mescolare con l’aiuto di un cucchiaino.

Una volta che sono stati puliti per bene, vanno asciugati con della carta. A questo punto prendere una banana e, senza toglierne la buccia, va tagliata in porzioni e poi si fanno dei fori nei quali bisogna inserire al loro interno i semi di limone.

Procurarsi poi un vaso e della terra. Scavare un poco e inserire le porzioni di banana per poi innaffiarle in modo abbondante. Lasciare il tutto ed aspettare 5 giorni, una volta trascorsi, saranno sbocciate delle piante.

Con delicatezza, prelevare le porzioni della banana che sono state inserite 5 giorni prima, e constatare come i semi si siano fatti strada da soli fuori della frutta. Con il passare del tempo, la pianta continuerà a crescere ed avrà bisogno di uno spazio maggiore, per cui andrà travasata in un vaso più grande.

Da quel momento bisognerà continuare a prendersi cura della pianta, che non necessita di attenzioni particolari, ma quelle che servono sono fondamentali per tenerla in vita.

Se verranno date alle piante le giuste attenzioni in breve tempo si vedranno spuntare i primi fiori chiamati zagare, e poi i primi frutti e si avrà una pianta di limoni bella da vedere, profumata e con frutti che possono essere coltivati ogni volta che se ne ha bisogno. Sicuramente saranno frutti sani e senza pesticidi, quindi i migliori possibili da possedere e consumare.