Innaffiare le orchidee in modo corretto è una pratica molto importante, poiché spesso la non fioritura o la morte di queste piante è dovuta proprio dalla mancanza o dall’eccessiva acqua. Un’eccessiva umidità nel terriccio e l’acqua stagnante nel sottovaso possono stimolare l’insorgere di malattie fungine, spesso letali per la pianta. Anche le gocce d’acqua persistenti sulle foglie possono favorire lo sviluppo di spore. Al contrario la mancanza di acqua rende rugose le foglie e secca le radici. Le orchidee inoltre assorbono l’umidità anche dalle foglie ed è quindi importante garantire che ci sia una certa umidità nell’ambiente.

Come innaffiare le orchidee? Devi assolutamente saperlo

Questi fiori non crescono in un tradizionale terriccio ma in una particolare miscela di torba e corteccia o altri materiali inerti. Gli interventi di innaffiatura servono per immagazzinare umidità nella torba e anche nella corteccia, che la trattengono facilmente.

Il modo più semplice ed efficace per bagnare queste piante è quello di immergerle in modo delicato in un lavandino o in una bacinella pieni di acqua. Immergere il vaso per metà ed evitare di far uscire la corteccia.

Vanno lasciate così per circa 20 minuti in modo che corteccia e torba si impregnino bene d’acqua. Quindi vanno tolte dall’acqua e si lasciano scolare i vasi anche per mezz’ora, prima di riporli nel sottovaso. E’ fondamentale non lasciare acqua nel sottovaso, percè provoca marciumi nelle radici, che tendono a cambiare colore diventando più scure.

Le esigenze idriche cambiano a seconda delle stagioni e delle temperature. In generale bisogna ripetere questa operazione 1 volta alla settimana in primavera, 2 massimo 3 volte alla settimana in estate a seconda del caldo, 1 volta alla settimana in autunno e circa 10 giorni in inverno.

E’ anche importante osservare le orchidee per cogliere eventuali segnali di mancanza di acqua. Il substrato non deve essere totalmente secco e le radici devono essere verdi: se tendono all’argenteo hanno bisogno di acqua.