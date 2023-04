È arrivata la primavera, che dopo il freddo invernale porta con sè il buonumore ed iniziano a fiore le piante. Molti iniziano a coltivare fiori, ma quali sono i più belli di questa stagione da poter piantare? Ecco la classifica degli esperti.

I fiori più belli della primavera: sono proprio questi

Di fiori bellissimi della primavera ce ne sono tantissimi e tantissime sono anche le varietà, ma secondo gli esperti questi sono i più belli: la primula, il crocus, la camelia, il narciso, la violetta. Scopriamoli nel dettaglio.

La primula

La primula è considerata il fiore primaverile per eccellenza. È la classica pianta che si trova sui balconi e i davanzali di molte case perché è facilissima da coltivare e sempre molto colorata, ma si può anche piantare tranquillamente in giardino come pianta perenne.

Il crocus

Questo è un fiore che annuncia l’arrivo della bella stagione. Ha bisogno di un terreno ben drenato, ma mai umido, proprio per questo richiede poche innaffiature anche nel periodo estivo. I colori variano dal lilla al viola, dal giallo all’arancione.

La camelia

La camelia ha come caratteristica la fioritura rigogliosa, in bianco, rosa o rosso. Esistono molte varietà di questo fiore di origine orientale. Si può piantare sia in giardino che nei vasi, però prediligono la penombra. È un’ottima pianta per la decorazione del balcone perché è una sempreverde che, dopo la sfioritura, mantiene una buona consistenza nelle sue foglie.

Il narciso

E’ un fiore dal profumo molto delicato e semplice di colore bianco avvolto da una corona gialla e arancione. Anche questo è molto presente sui balconi di moltissime case.

La violetta

La violetta, è una pianta vivace dai colori accesi, per questo viene considerata una pianta primaverile. In realtà, la sua fioritura dura tutto l’anno, perchè si adatta anche all’interno in un appartamento se posizionata in un luogo molto luminoso, possibilmente con luce artificiale. E’ un fiore che ha bisogno di essere innaffiato spesso, senza però mai lasciare ristagni d’acqua.