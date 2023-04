Tra tutti i fiori primaverili, i tulipani sono sicuramente molto apprezzati non solo per i loro colori ma anche per la loro caratteristica forma. Però sono fiori che, sia in acqua che in terra, necessitano di cure specifiche per essere rigogliosi e in buono stato. C’è un metodo per far si che questo accada e lo spiegheremo di seguito.

Come avere tulipani sani e fioriti a lungo? Usa questo metodo

Questo è il metodo naturale per avere tulipani sani e fioriti a lungo senza ricorrere a prodotti chimici. Come prima cosa va riempito il vaso sempre di acqua fredda, poichè l’acqua calda può favorire l’eventuale proliferazione di batteri. E proprio a causa dei batteri, per quanto riguarda i fiori recisi è buona abitudine aggiungere qualche goccia di succo di limone all’acqua presente nel vaso. Questo contribuirà a rallentare il deterioramento dei fiori.

Per i fiori piantati bisogna prestare attenzione a fornire la giusta idratazione. La maggiore causa del deterioramento dei tulipani in terra è infatti proprio la disidratazione a seguito della troppa luce. É importante mantenere il terriccio sempre umido annaffiando regolarmente una volta a settimana. Un eccesso di acqua rischia di far marcire la pianta, quindi prestare la massima attenzione alle condizioni del terreno.

Molto importante anche sapere quando bisogna recidere i fiori per mantenere la pianta rigogliosa. Per farla durare al meglio, i fiori andrebbero recisi quando non sono ancora completamente nel pieno del loro colore, ma intorno al 75%.

In questo modo potranno essere messi in un vaso con l’acqua e continuare a crescere e la pianta continuerà a vivere senza spendere troppe energie per la fioritura. Anche l’orario in cui si devono recidere i fiori è molto importante, infatti è consigliato farlo al mattino presto o la sera tardi, con le temperature più basse, per non stressare troppo la pianta.