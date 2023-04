L’uso di fertilizzanti è una pratica comune per coltivare piante sane e rigogliose, però molti di questi essendo chimici contengono sostanze nocive sia per l’ambiente che per la salute, ecco perchè per far crescere le piante si dovrebbe usare un fertilizzante naturale, che può ridurre l’impatto ambientale della coltivazione delle piante e promuovere la salute dell’ecosistema.

Questi donano alle piante una grande quantità di nutrienti essenziali, come l’azoto, il fosforo e il potassio e sono composti da materiali organici come: letame, compost e alghe marine, che aiutano a mantenere il terreno in buone condizioni e promuovono la crescita delle piante in modo naturale.

Come far crescere le piante con questo fertilizzante naturale

Il fertilizzante naturale per far crescere le piante lo si trova direttamente in cucina ed è il lievito di birra. E’ uno dei fertilizzanti naturali più convenienti ed efficaci per le piante. Non solo è economico e facile da trovare, ma contiene anche una grande quantità di nutrienti essenziali come l’azoto, il fosforo e il potassio.

Per utilizzare il lievito di birra per le piante si ha bisogno dei seguenti materiali: lievito di birra secco o fresco, zucchero, acqua, bottiglia spray, contenitore e misurino.

Si inizia sciogliendo 1-2 cucchiaini di zucchero in 1 litro d’acqua. Questo è un passaggio importante perché il lievito di birra ha bisogno di zuccheri per attivarsi. Aggiungere 1-2 cucchiai di lievito di birra al contenitore e mescolare bene. Aggiungere la miscela di zucchero e acqua al contenitore e mescolare nuovamente.

Lasciare la miscela riposare per circa 1-2 ore, in modo che il lievito di birra possa attivarsi. Versare la miscela in una bottiglia spray. Spruzzare la miscela sulle foglie e sulle radici delle piante ogni due settimane. Con questo metodo le piante cresceranno in modo veloce e sano, però va ricordato che non bisogna eccedere con la quantità di lievito di birra, perchè in tal caso si potrebbero danneggiare le stesse piante.