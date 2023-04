Avere dei bonsai in salute è molto importante ed una delle cure fondamentali è l’innaffiatura. Quando questi hanno bisogno di acqua dipende da vari fattori, che possono essere il vaso, la specie, le dimensione, il clima ed il periodo dell’anno, proprio per questi diversi fattori è quasi impossibile specificare il momento in cui vanno innaffiati, ma c’è sempre una guida di base di cui parleremo di seguito.

Bonsai: ecco come e quando innaffiarli

Come accennato in precedenza, con che frequenza è necessario annaffiare un bonsai dipende da troppi fattori per dare indicazioni precise. Invece, è necessario imparare a osservare gli alberi e sapere quando hanno bisogno di essere innaffiati. Le seguenti linee guida generali aiuteranno ad innaffiarli correttamente:

Bagnare gli alberi quando il terreno diventa leggermente asciutto

Questo significa che non bisogna innaffiare l’albero quando il terreno è ancora bagnato, ma solo quando è un po’ asciutto; utilizzare le dita per controllare il terreno a circa un centimetro di profondità. Una volta che si diventa più esperti, si sarà in grado di vedere quando un albero ha bisogno di essere bagnato. Non innaffiare mai seguendo uno schema

Osservare gli alberi singolarmente, invece di bagnarli secondo uno schema quotidiano, finché non si sa esattamente cosa si sta facendo. Usare la giusta miscela del terriccio

La miscela del terriccio influenza notevolmente la frequenza con cui gli alberi hanno bisogno di essere innaffiati, per la maggior parte dei bonsai va bene un terreno composto da un miscuglio di akadama, ghiaia fine e terriccio universale mescolati tra loro in un rapporto 50/25/25. Tuttavia, utilizzare una miscela che trattiene più acqua quando non si possono innaffiare le piante regolarmente.

Quindi è chiaro che queste piante hanno bisogno di essere tenute d’occhio per capire quando hanno necessità di acqua ed anche per questo averle in casa richiede un’attenzione particolare rispetto ad altri tipi di fiori o piante.