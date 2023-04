Le violette sono delle piante da fiori perenni che possono crescere sia in vaso che in piena terra. Sono molto decorative e non richiedono grandi cure, tant’è che possono sopportare temperature anche molto rigide. Tuttavia, potrebbero non fiorire come si vorrebbe, ma c’è un metodo naturale per risolvere questo problema.

Vuoi far fiorire le tue violette rigogliose? Usa questo metodo

L’ingrediente segreto che servirà per la fioritura di questa pianta è tra i più utilizzati in cucina, si tratta dell’uovo che, dopo essere servito per le preparazioni domestiche, può servire ancora. Per far fiorire le violette, infatti, serviranno i gusci delle uova.

Per prima cosa bisognerà passarli sotto l’acqua corrente e poi farli asciugare al sole o in alternativa, metterli su una teglia e passarli in forno per un quarto d’ora a 150 gradi. Una volta che i gusci delle uova saranno asciutti, si dovrà sbriciolarli. Per farlo ci si può servire delle mani oppure del retro di un cucchiaio. L’operazione dovrà essere grossolana poiché i gusci delle uova dovranno essere passati nel frullatore.

La polvere di gusci così ottenuta, servirà per la pianta. Sarà un composto estremamente benefico perché ad alto contenuto di calcio, fondamentale per lo sviluppo delle piante.

Prima di metterlo sulle viole, però, bisognerà fare un po’ di manutenzione. Nello specifico, si dovranno tagliare via tutti i fiori e le foglie secche. Se i fiori e le foglie secche dovessero rimanere troppo a lungo sulla pianta, potrebbero evitarne la nascita di nuovi germogli.

Smuovere un pò il terreno prima di inserire i gusci di uova. Si può fare con l’aiuto di una palettina o, se si tratta di un vaso piccolo, con delle forbici da cucina.

Con l’aiuto di un cucchiaio, versare dall’alto la polvere di gusci d’uovo ottenuta in precedenza. Dovrebbe ricoprire tutta la parte di terriccio in prossimità delle radici della pianta. Si può anche smuovere il terreno affinché la polvere penetri sul fondo.

Il passo successivo è quello di dare acqua alla pianta. Questa operazione andrebbe ripetuta ogni sera, così da garantire alla pianta il fabbisogno di calcio di cui ha bisogno. Dopo qualche settimana, la tua violetta fiorirà come non mai.