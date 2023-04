I bonsai sono alberi di piccole dimensioni mantenuti così grazie alla potatura delle radici. Questi alberi in miniatura sono poi potati sui rami per modificare la forma e farla assomigliare all’albero originale. La corretta potatura è fondamentale per mantenere le forme e dimensioni desiderate per la pianta durante il suo processo di crescita. È importante anche per il mantenimento, la salute e la vitalità della pianta. Con il taglio dei germogli infatti si aiuta a far circolare aria e luce, fondamentali per rafforzare le foglie e stimolare la crescita.

Quando potarli

Bisogna subito specificare che esistono due diversi tipi di potature quando si parla di queste piante, quella di impostazione e quella di mantenimento.

Inizialmente bisogna effettuare la prima. Quella di impostazione infatti serve a fornire la forma e lo stile alla pianta. Successivamente a questo primo passaggio, è molto importante continuare a curare la pianta per mantenere la forma che più si desidera. Questo secondo tipo di potatura interessa soprattutto le parti superiori ed esterne, che quando vengono tagliate favoriscono lo sviluppo e la crescita delle parti interne. La potatura va effettuata una sola volta l’anno e può essere fatta ad inizio primavera o alla fine dell’autunno.

Bisogna però ricordarsi che l’equilibrio tra le parti della pianta è molto importante e incide molto sulla futura crescita, quindi ogni volta che si effettua una potatura bisogna concedere del tempo utile al bonsai per crescere, formare nuove radici e rivitalizzare l’energia. Non bisogna lasciare che la pianta acquisti troppa libertà nella crescita, perché così facendo si rischia di perdere la forma originale.

Come potare i bonsai? Ecco le giuste tecniche

La prima fase della potatura riguarda solo l’eliminazione delle parti morte dell’albero, quindi bisogna tagliare i rami facendo attenzione a non strapparli, per non creare delle cicatrici. Nella seconda fase invece si può decidere, in base al proprio gusto, quali altri rami rimuovere.

Per eliminare gli eccessi è consigliato l’uso di un tronchese concavo, sia che si vuole tagliare o meno del tutto un ramo. Questo attrezzo è utile poiché, la dentellatura che crea sul ramo quando viene tagliato scava il tronco e aiuta la ferita a rimarginarsi in modo più piatto. L’angolazione con la quale viene effettuato il taglio è importante solo nel caso si voglia eliminare completamente il pezzo. Inoltre se si vuole solo tagliare un pezzo di ramo si deve cercare di non farlo vicino a una potenziale gemma, che così andrebbe persa.