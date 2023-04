La birra è un prodotto naturale di grande valore, che non solo è famosa per essere un’ottima bevanda, ma pochi sanno che può essere utilizzate come fertilizzante ed antiparassitario per le piante, oltre ad aiutarne la crescita. Del suo uso in giardinaggio parleremo di seguito.

Ecco come usare la birra per le piante: è incredibile

Il primo uso della birra da sfruttare per le piante è quello di fertilizzante naturale e si può optare per due soluzioni, cioè o mettere tre cucchiaini di lievito di birra per ogni dieci litri di acqua, e procedere poi a innaffiare le piante, oppure versare direttamente la birra, aggiungendo semplicemente per ogni lattina due tazze di acqua e dell’ammoniaca. Mischiare bene e innaffiare: questa soluzione è molto efficace per tante piante, comprese le rose.

Un’altra funzione fondamentale della birra per l’orto o giardino è quella di essere un eccezionale antiparassitario. Le sue vittime predilette sono le lumache e le vespe.

Infatti può essere utilizzata come antiparassitario naturale contro le lumache che minacciano le piante. Basta riempire di birra un contenitore e poi collocarlo interrato, con il bordo a livello del terreno: le lumache, attirate dall’odore, cadranno nel contenitore ma saranno ancora vive e si potranno spostare rapidamente. Invece per eliminare le vespe bisogna riempire di questa bevanda tante ciotole di piccola dimensione e posizionarle in vari angoli del giardino, così resteranno lontane non solo le vespe ma anche i calabroni. In questo caso è consigliabile aggiungere un pizzico di zucchero per realizzare delle vere trappole.

Dona lucentezza alle foglie

La birra può essere usata anche dare lucentezza alle foglie. Il procedimento è molto semplice: prendere della birra, anche un avanzo dalla lattina, e bagnare del cotone con questo liquido. Poi passare il cotone, tamponandolo, su ogni singola foglia. Acquisteranno una lucentezza come mai prima.