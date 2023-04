Avere un giardino ricco di piante per chi può permetterselo è un vero piacere per la vista ed anche un ottimo modo per circondarsi di colori. La scelta delle piante da coltivare deve sempre essere oculata regolandosi sulla spazio a propria disposizione, ma avere delle pianta da giardino bellissime lo farà diventare un fiore all’occhiello per tutto l’ambiente esterno, ma quali sono le più belle? Scopritelo continuando a leggere.

Le piante da giardino più belle: ecco quali sono

Tra le tante piante da giardino quelle che elencheremo di seguito sono sicuramente le più belle.

Viburno

Il Viburno è un arbusto sempreverde molto rustico, che si adatta perfettamente sia a climi caldi che a quelli freddi. Non richiede operazioni di potatura, ha poche esigenze di coltura e può crescere rigoglioso senza soffrire di particolari malattie. È la pianta ideale per costruire siepi, barriere o pareti vegetali. Può essere utilizzata per proteggere piante più delicate e bulbose.

Rose

Le rose non hanno bisogno di presentazione, sono i classici fiori amati da tutti che non mancano mai nei giardini. Crescono a cespuglio, ad arbusto o rampicante, e le loro fioriture sono sempre generose, coreografiche e profumate. Si va dalla varietà più semplice a fiore bianco, a quella rosa, rossa, blu e sfumate.

Forsizia

La forsizia è tra le prime piante a fiorire alla fine della stagione invernale, quando il freddo è ancora pungente. Tra febbraio e marzo i suoi fiori gialli ricoprono l’intera superficie dei rami regalando degli effetti cromatici sorprendenti. Si tratta di una pianta molto rustica e resistente che ha bisogno di un terreno ben drenato, buona esposizione alla luce del sole e qualche potatura periodica. È ideale per rallegrare un giardino.

Ginepro

Infine è d’obbligo citare il ginepro, che è un sempreverde selvaggio, che si adatta ad ogni tipo di clima e terreno. Proprio per questo lo si trova in ogni latitudine italiana. E’ molto decorativo e coreografico per il giardino ed ha un’unica esigenza: non essere esposto a temperature inferiori allo zero, soprattutto quando la pianta è ancora molto giovane.