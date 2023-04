I cactus sono membri della famiglia delle Cactaceae e ne esistono migliaia di specie. Ce ne sono due grandi gruppi da poter coltivare in casa e sono: ​​i cactus del deserto e i cactus della foresta. Entrambi sono popolari e familiari ed entrambi possono prosperare al chiuso con poca manutenzione e cure.

Cactus: ecco come coltivarlo in casa

Abbiamo accennato che ci sono due tipologie da poter coltivare in casa e quindi spieghiamo per entrambe come fare.

I cactus del deserto hanno una bellezza unica e alcuni di loro presentano fiori molto scenografici. La coltivazione di di questa specie non è difficile perché sono tra le piante d’appartamento più resistenti.

Quelli delle foreste crescono nelle regioni tropicali e subtropicali di tutto il mondo. Sono spesso rampicanti o epifite che si aggrappano agli alberi e possono diventare bellissime piante pendenti che arredano la casa. Per entrambi comunque bisogna avere le giuste attenzioni.

Esposizione

Una luce forte è essenziale soprattutto nel periodo invernale per quelli del deserto, ma bisogna trovare il giusto equilibrio in estate perchè possono bruciare sotto i raggi del sole delle giornate troppo calde. Quelli della foresta amano invece la luce solare intensa, ma mai diretta, quindi vanno spostati all’aperto in estate.

Il terreno

Per i cactus usare un mix a rapido drenaggio, questi essendo delle piante che crescono lentamente non hanno bisogno di essere rinvasate.

Innaffiatura

In primavera e in estate, quando la pianta sta crescendo e sbocciando va innaffiata ogni volta che il compost inizia ad asciugarsi. Durante queste innaffiature, assicurarsi che la pianta sia ben irrigata. Durante il periodo di riposo invernale, invece, si può anche cessare del tutto con l’acqua. L’errore più comune con queste piante infatti, è l’eccessiva irrigazione in inverno, che causa la putrefazione alla base della pianta o alle punte delle aree di coltivazione. Questo vale per entrambe le tipologie anche se quelli della foresta raramente andrebbero innaffiati durante il periodo di riposo vegetativo.