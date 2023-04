Come coltivare la menta in casa o in giardino: i consigli utili

La menta una pianta molto facile da coltivare sia in casa che in giardino ed è una buonissima spezia che spesso viene usata nelle nostre cucine. Ecco i consigli utili per una perfetta coltivazione. E’ una pianta che va coltivata in primavera per avere le foglie in estate, basta un vaso di dimensioni tra i 40 e i 60 centimetri, un terreno fresco da cambiare ogni due anni e una buona esposizione alla luce.

Come coltivare la menta

Per coltivare la menta, le cui radici tendono a espandersi anno dopo anno, scegliere un terreno fresco, ricco di humus e soleggiato. Uno dei segreti è quello di dividere le radici in primavera. Si tratta di una pianta perenne alta circa 40-60 cm, le cui foglie sono ricche di proprietà importanti per la salute e il benessere del nostro organismo. Contiene il mentolo, un principio attivo con proprietà calmanti, disinfettanti, diuretiche, rinfrescanti, molto utile in caso di disturbi gastrointestinali, tosse e in grado di favorire la digestione. Perfetta quindi non solo in cucina ma anche per la nostra salute.

Dove posizionarla

Facile da coltivare sia in vaso sul balcone che in giardino, questa pianta si adatta facilmente a tutti i tipi di clima, purché non troppo umidi. Siccome la pianta predilige terreni ricchi di sostanze organiche, è bene rinnovare il terriccio almeno una volta ogni due anni. Quando c’è molto freddo o durante i periodi molto piovosi ricordare inoltre di coprire la pianta con un telo di plastica in modo da evitare che le foglie si bagnino e si rovinino.

Essendo una pianta longeva la semina deve avvenire con l’arrivo della primavera anche se è preferibile comprare le piantine da trapiantare poi in vaso o in giardino. Inoltre si riproduce più facilmente per talea di apici vegetativi. Questi ultimi devono essere tagliati dalla pianta verso marzo-aprile o all’inizio dell’autunno. Gli apici vanno poi riposti in un bicchiere con acqua o nel terreno in modo da consentirne la radicazione. Successivamente, se si è scelto di procedere con la coltivazione in vaso, non appena la pianta germoglia, sarà necessario spostare la pianta al sole.

Innaffiatura e concimazione

La pianta predilige innaffiature regolari in modo tale da mantenere il terreno sempre umido: evitare invece di bagnare le foglie in modo da non danneggiarle.

La concimazione deve avvenire invece ogni 2-3 anni durante il periodo primaverile, utilizzando un concime minerale a base di potassio, fosforo e azoto. Eliminare periodicamente rami e foglie secche.