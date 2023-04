Il prezzemolo appartiene alla famiglia delle Apiaceae ed è usatissimo in casa, infatti non può mai mancare ed in più è anche ricco di benefici, per questo molti decidono di coltivarlo direttamente con la coltivazione in vaso che spiegheremo più avanti.

Le proprietà e i benefici

Le foglie fresche di questa pianta contengono ferro, calcio, fosforo, vitamina K e vitamine A e C in quantità maggiori rispetto a quelle contenute nelle arance. Questa erba agisce in modo positivo sulle funzioni del fegato aiutandolo a depurare l’organismo. Inoltre stimola la digestione, elimina piccoli calcoli renali e combatte l’anemia, grazie alla presenza del ferro. Essendo considerato anche diuretico e depurativo, è particolarmente indicato per reumatismi, edemi e ritenzioni urinarie.

Inoltre è ricco anche di flavonoidi antiossidanti e possiede effetti depurativi, antisettici e antispasmodici. E’ anche indicato per la salute della pelle e degli occhi. Il contenuto di vitamina C serve a svolgere un’azione protettiva e antiossidante contrastando l’azione dei radicali liberi.

Come coltivare il prezzemolo in vaso: ecco cosa devi sapere

Il prezzemolo è una pianta perfetta per la coltivazione in vaso: ricordarsi però che le sue radici vanno in profondità per cui è bene utilizzare un vaso capiente e profondo. Non ha bisogno di condizioni particolari per la crescita, sopporta i climi temperati e cresce bene anche sul davanzale di una finestra. Disporre il vaso in una zona preferibilmente soleggiata, ma non diretta durante l’estate piena, per favorire e velocizzare il processo di crescita che può variare, a seconda delle temperature, da 10 giorni a tre settimane.

Distribuire i semi in modo uniforme nel vaso: per germinare impiegano circa un mese. Per ottenere una germinazione più veloce, immergerli per una notte in acqua prima di piantarli e poi interrarli ad 1 cm di profondità. Dopo 4/5 settimane inizieranno a spuntare le prime foglioline. Con la semina si possono ottenere numerose piantine di prezzemolo.