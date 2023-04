Come curare i cactus: la guida semplice da seguire

I cactus sono piante grasse che hanno un grande successo tra gli appassionati di piante.

La caratteristica più importante di questa piante è quella di riuscire ad immagazzinare enormi quantità d’acqua. E questo è il suo segreto, il motivo per cui riesce a vivere per lunghi periodi senza acqua. Sono piante che possono sopravvivere anche a temperature molto fredde, ma c’è una cosa che proprio non sopportano e sono i ristagni d’acqua. Se il terreno è troppo pieno di acqua o l’umidità è molto elevata, il cactus è condannato a morire se non si interviene in modo tempestivo.

In natura esistono diverse specie di queste piante, ma le più coltivate in Italia sono: il cactus del deserto e quello delle foreste.

Come curare i cactus del deserto

Questa tipologia non è difficile da coltivare a casa o in giardino, anzi fa parte delle piante d’appartamento più resistenti in assoluto. Alcune specie fioriscono dopo 3 o 4 anni di coltivazione, mentre altre impiegano più tempo oppure non fioriscono mai, soprattutto se tenute in un luogo chiuso.

Per prendersi cura di questo tipo bisogna seguire questi semplici consigli:

la luce è essenziale soprattutto in inverno. Alcune specie possono bruciarsi sotto il sole estivo diretto, quindi è sempre meglio controllare l’esposizione.

la temperatura ideale per il cactus è calda e secca in estate, mentre in inverno preferiscono un posto più fresco.