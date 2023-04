Le carote sono l’ingrediente perfetto per la preparazione di tante ricette e anche di dolci, sono una vero toccasana per la salute. Contengono sali minerali e vitamine A, B1, B2, C, D ed E e fibre. Il grande quantitativo di vitamina A e betacarotene rende questi ortaggi un alleato perfetto per la salute degli occhi e proteggono la pelle dalla comparsa delle rughe. Il betacarotene è inoltre in grado di stimolare l’abbronzatura.

Sono povere di calorie e quindi adatte per chi segue una dieta ipocalorica, sono anche ortaggi molto semplici da coltivare, anche sul balcone di casa, basta scegliere un vaso abbastanza largo e capiente, profondo almeno 30-40 cm e una varietà non troppo lunga.

Cosa serve per piantarle in vaso

Ecco cosa serve per piantare questi ortaggi in vaso: un vaso circolare forato sul fondo di almeno di 30-40 cm di profondità, un sottovaso, una confezione di semi di carote, una confezione di terriccio universale con perlite o pomice e compost.

Come coltivare le carote in vaso: i consigli dell’esperto

La semina può essere effettuata in diversi periodi dell’anno, l’importante è selezionare la varietà adatta a quel preciso periodo: le precoci ad esempio si possono seminare da gennaio a marzo e vengono raccolte a luglio, le medie si seminano invece nei mesi di aprile e maggio e si raccolgono ad agosto e infine le tardive vengono seminate a giugno e raccolte ad ottobre.

Il primo passo da fare per iniziare è quello di preparare il terreno in cui seminare gli ortaggi. Riempire quindi il vaso con il terriccio, scavare delle piccole buche a circa 3-5 centimetri di distanza dal bordo e inserire, in ognuna di esse, tre semi per poi ricoprire con altro terriccio ed innaffiare.

È importante che il vaso venga posizionato all’ombra almeno fino a quando le piantine non raggiungono un’altezza di almeno 4 centimetri. Una volta raggiunta questa altezza, va spostato il vaso in un luogo dove può avere mezza giornata di luce piena e mezza giornata di ombra. Infine ricordarsi di innaffiare spesso le piante evitando i ristagni d’acqua che fanno marcire la radice.