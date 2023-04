Le rose sono fiori senza tempo, dalla bellezza delicata ed elegante ed eccellenti per donare un tocco di romanticismo anche in terrazzo o sul balcone, esse infatti possono essere tranquillamente coltivate in vaso basta seguire le giuste indicazioni.

Come coltivare le rose in vaso: la guida completa

Possono coltivare le rose a casa solo chi ha un balcone ben soleggiato perché questi fiori hanno bisogno della luce del sole, quindi se il proprio balcone è esposto a nord è meglio non prendere proprio in considerazione l’idea di coltivare questi fiori, perchè sono destinati a soffrire ed inevitabilmente moriranno ancor prima della fioritura completa.

Per coltivarle in vaso bisogna scegliere una varietà a piccolo o a medio sviluppo, che meglio si adatta alla crescita ddi questo tipo.

Trapianto e rinvaso

Il trapianto è l’atto di interrare una pianta per poi sistemarla a dimora direttamente in piena terra, mentre il termine rinvaso, è definito quello di trasferire una pianta da un vaso all’altro.

Nel caso in questione queste due operazioni non hanno dei periodi specifici è solo consigliabile non eseguirle ne quando fa troppo freddo ne quando c’è troppo caldo. Per la messa a dimora nel vaso, è meglio utilizzare del terriccio che sia fertile e leggero, con un’aggiunta di concime specifico.

La cura

Per coltivare fiori sani, forti e dalla bella fioritura è consigliato concimare gli arbusti con un buon fertilizzante specifico per le rose. Si può anche aggiungere il concime a partire da marzo e continuare fino a settembre, con una pausa durante i periodi di forte caldo.

Questi fiori in vaso hanno meno bisogno di essere potati, perché lo stesso vaso limita lo sviluppo dell’apparato radicale e questo si riflette anche sulla parte aerea.

Irrigazione

In estate, quando il clima è decisamente caldo, bisogna ricordarsi di irrigare i fiori tutti i giorni, perché con le alte temperature il terreno tende a seccarsi molto velocemente. In autunno, invece, basterà irrigare le piante ogni 4 o 5 giorni. A partire dalla metà dell’autunno fino alla fine dell’inverno, periodo che viene definito di riposo vegetativo, sarà sufficiente innaffiare la pianta ogni 15 giorni, meglio se durante le ore più fresche della giornata.