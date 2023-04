Non tutti hanno case nelle cui stanze c’è sempre molta luce. A volte, alcune stanze della casa possono essere buie o scure, apparentemente non adatte ad ospitare delle piante, ma a dire il vero ci sono delle piante grasse che non hanno bisogno di tantissima luce per vivere in salute e crescere bene, scopriamole insieme.

Queste 4 piante grasse possono vivere con poca luce: ecco quali

Queste sono 4 piante grasse che possono vivere con poca luce: Mammillaria, Sansevieria, Frailea e Sedum Morganianum.

La Mammillaria

E’ un genere di piante simili ai piccoli cactus, spesso caratterizzati anche da piccoli fiori colorati ed è conosciuta come la mammillaria.

Pur richiedendo un po’ più di acqua in primavera ed estate rispetto alle altre piante grasse, la mammillaria è molto resistente e ha una vita molto lunga. E’ vero che predilige il sole, ma vive benissimo anche in posti dove c’è pochissima luce.

Sansevieria

Questa pianta è conosciuta anche con il nome di lingua di suocera, sia per la forma sia perché è “impossibile” da uccidere, infatti ha la fama di essere quasi immortale e cresce molto bene anche in un ambiente dove non c’è molta luce. Quando le foglie appaiono secche, vuol significare che probabilmente è stata bagnata troppo poco: provare a innaffiare aumentando leggermente le quantità d’acqua.

Frailea

Appartiene alla famiglia delle Cactaceae, è una pianta grassa dalla forma arrotondata e di dimensioni piccole.

Conosciuta per le sue spine, questa pianta ha bisogno davvero di pochissime cure e vive benissimo dove c’è poca luce.

Sedum Morganianum

Questa è una pianta che si adatta a qualsiasi zona, al sole, a mezz’ombra e al buio. Le sue fronde la rendono simile a una pianta dalle foglie cadenti, ma ha tutti i vantaggi delle piante grasse. Va tenuta in vasi sospesi per un meraviglioso effetto estetico e bisogna prestare attenzione a non innaffiarla troppo o potrebbero marcire le radici.