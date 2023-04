Le zucchine sono un ortaggio ricco di proprietà importanti per la salute oltre che per la forma fisica, dal momento che contengono un elevato quantitativo di acqua. Contengono anche sali minerali, soprattutto potassio, ferro, fosforo e vitamine, in particolar modo la E e quelle del gruppo B. Ma non solo, perchè questi ortaggi sono anche fonte di luteina, un carotenoide importante per la salute degli occhi. In più la buccia è ricca di carotenoidi e acido folico. Sono tanti quindi i buoni motivi non solo per portarle in tavola spesso, ma anche per coltivarle in vaso direttamente sul balcone o in terrazzo.

Come coltivare le zucchine in vaso? I consigli dell’esperto

Coltivare le zucchine non richiede molto tempo, infatti basta sistemare la pianta in una zona abbastanza soleggiata e innaffiare con una certa regolarità. Ma riportiamo i consigli dell’esperto.

Prima di tutto è meglio scegliere le zucchine tonde, che sono più adatte alla coltivazione in vaso. Il periodo giusto per procedere con la semina in vaso va da aprile fino ad inizio mese di maggio. Il terreno deve essere molto fertile per consentire a questi ortaggi di svilupparsi. Bisogna utilizzare vasi spaziosi e profondi dato che la radice della pianta tende ad andare in profondità. Per fare in modo che il terreno sia sempre ben drenato e per evitare i ristagni d’acqua ricoprire il fondo del vaso con della ghiaia o dell’argilla espansa. Scegliere inoltre un buon terriccio e interrare le piantine o i semi servendosi di un punteruolo di legno.

Ricordarsi di lasciare solo una pianta di zucchine per vaso. Se invece si ha a disposizione un vaso abbastanza lungo e capiente si possono anche posizionare più piantine facendo in modo che siano distanziate l’una dall’altra di almeno 30 centimetri. La pianta va posizionata dove c’è molta luce ed è importante innaffiarla anche due volte al giorno, nella prime ore del mattino ed al tramonto.