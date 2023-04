I pidocchi delle piante, che in realtà si chiamano afidi, sono molto comuni e infestano quasi tutte le piante sia ornamentali, da esterno e d’appartamento, così come le coltivazioni dell’orto.

Sono facili da riconoscere sia dalla forma che dalle varietà di colori: giallo chiaro, verde, grigio, o nero. Alcuni tipi sono privi di ali, ma si riproducono molto velocemente, altri invece volano da una pianta all’altra, infestando nuove piante anche in luoghi lontani.

Questi parassiti danneggiano le piante perché succhiano la loro linfa, sottraendo gli elementi nutrizionali essenziali per la crescita. La loro presenza fa sviluppare inoltre molti virus che si nutrono di piante infette per passare poi a quelle sane.

Per fortuna questi fastidiosi parassiti possono essere combattuti anche con rimedi naturali senza per forza ricorrere a prodotti chimici. Di seguito sveleremo quelli più efficaci.

Pidocchi delle piante: ecco i rimedi naturali efficaci

Tra i rimedi naturali più efficaci che si possono utilizzare per liberarsi dai pidocchi delle piante c’è l’uso dello spray ad ortica. Servono per comporlo 250 grammi di foglie fresche di ortica ed un litro d’acqua e si prepara immergendo le foglie di ortiche giovani nell’acqua per circa 1 settimana. Dopo questo tempo va filtrato il liquido ottenuto e usato puro sotto forma di spray applicato direttamente sui parassiti.

Anche oli essenziali come quello di melalaleuca di neem sono in grado di ottenere un effetto repellente sui parassiti. Possono essere applicati con un batuffolo direttamente sull’infestazione respingendo i pidocchi senza però danneggiare le piante.

Un altro valido rimedio è l’alcool, perché uccide solo questi insetti, lasciando vivere tutti gli altri animaletti che invece sono utili per la vitalità delle piante. Servono 20 grammi di alcool a 90 gradi ed un litro d’acqua. Diluire l’alcool nell’acqua e mettere in un flacone spray pulito. Spruzzare in modo abbondante le piante in pieno giorno. Questo trattamento è da ripetere fino a 3 volte la settimana.