La Calluna è conosciuta anche come Brugo o Erica selvatica, questo perchè somiglia molto alla piccola pianta dai fiori fucsia. Fiorisce a fine estate e dura la stessa fioritura fino all’inizio del periodo invernale. Coltivarla in vaso vuol dire dare un tocco di bellezza alla casa, però è una pianta che richiede particolari attenzioni e quindi è più adatta a chi ha già esperienza con il giardinaggio.

Come coltivare la Calluna in vaso? I consigli dell’esperto

L’ambiente ideale per coltivare questa pianta deve essere ampiamente luminoso, ma allo stesso tempo al riparo dai raggi diretti del sole, perchè non sopporta troppo bene il caldo torrido, mentre regge ai venti freddi e anche al gelo.

Dopo averla acquistata bisogna subito cambiare il vaso sostituendolo con ciotole o balconiere che vanno riempite con un terriccio adatto alle piante acidofile. La pianta può essere coltivata anche tutto l’anno, ma in questo caso va rinvasata ogni primavera quando le radici saranno sofferenti nel vecchio vaso perchè troppo grandi. Sempre in primavera, l’esperto consiglia di togliere le foglie ormai danneggiate e i fiori secchi.

Bisogna concimare la pianta ogni due settimane durante l’autunno utilizzando un fertilizzante liquido, perchè è quello il periodo più florido della fioritura. La concimazione andrà man mano diminuita mentre si avvicina l’inverno.

Come innaffiarla

L’innaffiatura della Calluna va fatta con molto prudenza, infatti in autunno bisogna aumentare la quantità d’acqua, mentre va diminuita nel periodo invernale fino ad arrivare a fermarsi quasi del tutto per poi riprendere per gradi dalla primavera inoltrata.

In estate è necessario spruzzare la pianta in modo regolare con un vaporizzatore, per dare umidità al terreno.

L’acqua che va utilizzata non deve contenere molto calcare, infatti è preferibile lasciarla un giorno a riposare prima di iniziare l’innaffiatura della pianta. E’ importante anche innaffiare con acqua non fredda, deve essere esclusivamente a temperatura ambiente.